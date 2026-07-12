به گزارش ایلنا، پیرلوئیجی کولینا، رئیس داوران فیفا، در مصاحبه‌ای تفصیلی که در سایت رسمی فیفا منتشر شد، اتهامات مربوط به غرض‌ورزی یا جانبداری داوران در جریان پیروزی دراماتیک ۳ بر ۲ آرژانتین مقابل مصر در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را به شدت رد کرد. این واکنش تند پس از آن صورت گرفت که فدراسیون فوتبال مصر و حسام حسن، سرمربی این تیم، مدعی شدند داوری‌ها برای ماندن لیونل مسی و قهرمان جهان در جدول مسابقات جهت‌دار بوده است.

کولینا با دفاع از استقلال کامل تیم داوری گفت:

«بحث و تبادل نظر سازنده درباره تصمیمات داوری همیشه بخشی از فوتبال خواهد بود، اما اتهامات بی‌اساس هیچ جایگاهی در ورزش ما ندارد. هیچ‌کس نمی‌تواند سلامت و صداقت داوران مسابقات جام جهانی فیفا را زیر سوال ببرد. وقتی این اتفاق می‌افتد، ممکن است واکنش‌هایی را برانگیزد که منجر به تهدید علیه آن‌ها و خانواده‌هایشان شود. این اصلا درست نیست.»

داور سرشناس و اسبق ایتالیایی همچنین هرگونه شائبه نفوذ مقامات بلندپایه بر چیدمان یا تصمیمات داوری را رد کرد و افزود:

«هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که داوری فیفا تحت تاثیر فرد خاصی قرار می‌گیرد، حتی رئیس فیفا. جیانی اینفانتینو همیشه حمایت کامل خود را از تیم داوری فیفا نشان داده و در عین حال به ما اعتماد کرده است تا با استقلال کامل کار کنیم. داوران صادقانه تصمیم می‌گیرند و درست مانند بازیکنان و مربیان، همیشه تلاش می‌کنند بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارند.»

مصر در این مسابقه ابتدا با دو گل پیش افتاد اما در نهایت با گل وقت‌های تلف‌شده انزو فرناندز بازی را واگذار کرد. اعتراض مصری‌ها به مردود شدن گل دومشان توسط VAR و همچنین عدم اعلام پنالتی روی محمد صلاح پیش از گل پیروزی‌بخش آرژانتین بود. کولینا با بررسی فنی این صحنه‌ها تاکید کرد که در صحنه گل مردود مصر، مروان عطیه به وضوح به پای لیساندرو مارتینز ضربه زده و خطا کاملا درست بوده است. او همچنین برخورد خولیان آلوارز با محمد صلاح را یک چالش فوتبالی طبیعی پس از لمس توپ توسط مدافع دانست و تصمیمات داور فرانسوی مسابقه، فرانسوا لتکسیه، را کاملا تایید کرد

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