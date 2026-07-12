خبر خوش برای دشان در آستانه فینال زودرس
امباپه و شوامنی چراغ سبز گرفتند
تیم ملی فرانسه در حالی آخرین تمرینات خود را در بوستون برای تقابل حساس نیمهنهایی جام جهانی مقابل اسپانیا پشت سر گذاشت که کیلیان امباپه و اورلین چوآمنی با آمادگی ۱۰۰ درصد در تمرینات حاضر شدند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فرانسه پیش از پرواز امروز خود به مقصد دالاس، آخرین جلسه تمرینیاش را در کمپ بوستون برگزار کرد. خبر اصلی و مهم اردو این است که کیلیان امباپه و اورلین شوامنی، علیرغم اینکه به دلیل مصدومیتهای جزئی و کهنه تحت نظارت دقیق پزشکان قرار داشتند، بدون هیچ مشکلی و به طور عادی در کنار سایرین تمرین کردند. انتظار میرود هر دو ستاره در ترکیب اصلی خروسها برای جدال حساس مقابل اسپانیا حضور داشته باشند.
امباپه آخرین مسابقه برابر مراکش را با آسیبدیدگی مچ پا به پایان رساند؛ مشکلی که مدتی است به طور متوالی برای او تکرار میشود. با این حال، او پس از بازی اعلام کرد که «حالش خوب است» و حادثهای که باعث تشدید دردش شده بود را چندان جدی نگرفت. دیدیه دشان، سرمربی فرانسه نیز تایید کرد که کاپیتان تیمش بازی را با احساس ناراحتی به پایان برده، اما او هم چندان نگران به نظر نمیرسید.
با انجام فیزیوتراپی و درمانهای پزشکی روی ناحیه آسیبدیده و استفاده از یک باند مخصوص، مهاجم رئال مادرید اکنون کاملاً آماده بازی است؛ موضوعی که عملکرد بدون نقص او در تمرینات گروهی نیز آن را تایید میکند. هدف امباپه ادامه گلزنی و کمک به فرانسه برای رسیدن به یک فینال دیگر است؛ فینالی که میتواند سومین حضور متوالی آنها در بازی نهایی سه جام جهانی اخیر باشد.
بازگشت فرمانده خط میانی و مدیریت ستارههای دفاعی فرانسه
دیگر خبر خوشحالکننده برای کادر فنی فرانسه، بازگشت شوامنی با آمادگی صد درصد برای تقابل با ماتادورها است. او پس از از دست دادن دیدار با پاراگوئه و نیمکتنشینی کامل در جدال با مراکش، حالا جایگاه خود را در ترکیب ۱۱ نفره اصلی پس گرفته است. در اردوی فرانسویها این باور وجود داشت که او حتی در بازی با مراکش هم میتوانست در صورت بروز یک وضعیت اضطراری به میدان برود، اما اولویت دشان محافظت حداکثری از مچ پای این هافبک بود. فشردگی و حساسیت بالای مرحله نیمهنهایی باعث میشود او دوباره به جمع نفرات اصلی بازگردد، هرچند مانو کونه در طول این دو غیبت، به خوبی جای خالی او را پر کرده بود.
نکته قابل توجه دیگر در این جلسه تمرینی، عدم حضور دو مدافع میانی اصلی یعنی ویلیام سالیبا و دایو اوپامکانو در تمرینات گروهی بود. البته این موضوع به هیچ وجه نگرانکننده و اضطراری نیست؛ بلکه صرفاً برنامهای جهت مدیریت فشار و حجم کاری بازیکنانی است که نقشی کاملاً کلیدی در برنامههای دشان دارند و به دلیل دقایق بازی پرشمار در جام جهانی و همچنین فصل فوتبالی فشرده به همراه آرسنال و بایرن مونیخ، نیاز به ریکاوری بیشتری داشتند.