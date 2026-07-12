آتشبازی «عنکبوت» در جهنم وقتهای اضافه
صعود دراماتیک آرژانتین به نیمهنهایی با چاشنی رسوایی بزرگ VAR
شلیک تماشایی و دیرهنگام خولیان آلوارز در وقتهای اضافه، آلبیسلسته را به مرحله نیمهنهایی جام جهانی رساند؛ مسابقهای جنجالی که اخراج اشتباه ستاره سوئیس به دلیل خطای تشخیص هویت توسط VAR، خشم و فریاد سوئیسیها را به همراه داشت.
به گزارش ایلنا، آرژانتین انگار ۹ جان دارد؛ تیمی با یک کمکداور ویدئویی (VAR) که همیشه در لحظات بحرانی به فریادش میرسد، اسطورهای به نام لیونل مسی و حالا خولیان آلوارز؛ «عنکبوتی» که مدتی بود نیش نزده بود اما درست در زمانی که تیمش بیشترین نیاز را به او داشت، زهر خود را ریخت. شلیک تماشایی آلوارز، یک ضربه کاتدار و مهارنشدنی که به گوشه بالای دروازه چسبید، قهرمان جهان را از کابوس ضربات پنالتی نجات داد و صعود آنها را به مرحله نیمهنهایی، جایی که باید در نبردی حماسی به مصاف انگلیس بروند، قطعی کرد. این مسابقه همه چیز داشت: جنجال، استرس، ناامیدی و در نهایت یک ماراتن در وقتهای اضافه که آلبیسلسته باز هم از آن سربلند خارج شد.
آرژانتین در این مسابقه، بازی کاملاً متفاوتی را نسبت به دیدارهای قبلی خود به نمایش گذاشت. گل الکسیس مکآلیستر روی یک ضربه کرنر، راه را برای آنها هموار کرد و این فرصت را داد تا با تکیه بر تجربه بالایی که بارها نشان دادهاند، بازی را مدیریت کنند. این تیم چنان ابعاد متفاوتی دارد که میتواند ظرف یک هفته، از یک تیم هجومی و به دنبال کامبک، به تیمی کاملاً پراگماتیک و تدافعی برای حفظ نتیجه تبدیل شود. این یک آرژانتین درخشان نبود، کاملاً برعکس، اما آنها به همان ترفندهایی تکیه کردند که در جام جهانی قطر به خوبی جواب داده بود: سرعت دادن پایین به بازی، گرفتن خطاهای پیاپی و کنترل کردن موج مسابقه؛ یعنی نمایش نیمه تاریک فوتبال!
لیونل مسی در این ساختار بسته تا حدودی مهار شده بود و کمتر شبیه به آن اعجوبه همیشگی آرژانتین به نظر میرسید. او با ارسال پاس گل اول برای مکآلیستر، آمار خود را ارتقا داد؛ یک ضربه سر غیرمنتظره از هافبک آرژانتین روی کرنر مسی، آن هم در شرایطی که او کوتاهقامتتر از مدافع مستقیمش یعنی سو بود. پس از این گل، همه روی نیمکت والتر ساموئل را در آغوش کشیدند؛ مردی که با وجود ظاهر جدیاش، پتانسیلی در مکآلیستر دیده بود که او را برای زدن ضربات سر روی کرنرها جلو بفرستد و این یک امتیاز مثبت برای او بود.
زلزله در زمین با تصمیم جنجالی VAR
اما هنوز زمان زیادی باقی مانده بود و فوتبال همیشه چرخشها و سورپرایزهای غیرمنتظرهای در چنته دارد؛ اتفاقاتی که یک صعود به ظاهر راحت را به یک فینال دراماتیک، جنجالی و واقعاً تاریخی تبدیل میکند. اینگونه شد که سوئیسِ احیاشده دندانهایش را نشان داد، امیلیانو مارتینز را تحت فشار گذاشت و در اوج حملات خود، بازی را به تساوی کشاند؛ یک گل تماشایی از اندویه پس از یک همکاری تیمی بینقص با ریکاردو رودریگز.
تنها سه دقیقه بعد، در حالی که آرژانتین تحت تأثیر این گل گیج و منگ بود، صحنهای خلق شد که به سرعت در فضای مجازی وایرال شد و آلبیسلسته را از یک وضعیت بحرانی نجات داد. در یک برخورد به نظر ساده و معمولی در میانه میدان که هیچ خطر جدی هم روی دروازهها نداشت، داور مسابقه به لئاندرو پاردس به دلیل خطای ادعایی روی بریل امبولو کارت زرد نشان داد. اما تکرار تصاویر تلویزیونی واضح بود؛ امبولو شبیهسازی کرده بود. در این لحظه اتاق VAR با استناد به قانون جدیدی که به بررسی «اشتباه در تشخیص هویت بازیکن خاطی» مربوط میشود، دخالت کرد و با آن عدالت گزینشی که باز هم به نفع تیم بزرگتر رقم خورد، سرنوشت بازی را تغییر داد.
کارت زرد پاردس پس از بازبینی صحنه پاک شد و به بازیکن خاطی یعنی امبولو داده شد؛ بازیکنی که از قبل یک کارت زرد داشت و در نتیجه با دریافت کارت دوم از زمین مسابقه اخراج شد! این تصمیم یک زلزله واقعی بود و سوئیسیها به شدت منفجر شدند. مانوئل آکانجی و گرانیت ژاکا با حرکات دست خود به داور معترض شدند و اشاره کردند این تصمیمات، مثل خیلی از اتفاقاتی که برای آرژانتین رخ میدهد، از قبل برنامهریزی شده به نظر میرسد. امبولو نیز در حالی که کاملاً مغموم و تسلیناپذیر بود، توسط چهار تن از همتیمیهایش به رختکن هدایت شد.
این قانون که پیش از این برای آلمیرون در دیدار آمریکا و پاراگوئه در هفته اول نیز اعمال شده بود، به نوعی تصمیم داور و VAR را توجیه میکرد، چرا که کارت به بازیکن واقعیِ خطاکار داده شد. با این حال، برخورد سرد و نحوه اجرای داور بار دیگر سایهای از شک و شبهه را بر مسابقه انداخت و این شائبه را تقویت کرد که در مواقع شک و تردید، همیشه قرعه به نام آرژانتین میافتد. این اتفاقات در دقیقه ۷۲ رخ داد.
آرژانتین میتوانست حتی پیش از کشیده شدن بازی به وقتهای اضافه کار را تمام کند، اما گرگور کوبل با سیوهای خود سوئیس را نجات داد تا بازی به ۳۰ دقیقه وقت اضافه برود. آرژانتین که خود را کاملاً برتر میدید و زمان زیادی هم داشت، بازی را بیش از حد آرام دنبال کرد. اسکالونی، نیکو گونزالس، تیاگو آلمادا و لائوتارو مارتینز را به زمین فرستاد و مسی نیز با آگاهی از اینکه هر لحظه ممکن است گل صعود را بزنند، جریان بازی را در دست گرفت.
شلیک نهایی عنکبوت و صعود به نیمهنهایی
در شرایطی که ترس از ضربات پنالتی سایه افکنده بود و سوئیسِ ۱۰ نفره کاملاً از رمق افتاده بود، مردی از تاریکیها ظهور کرد که کمترین انتظاری از او میرفت؛ مهاجمی که برخی میگویند ۱۵۰ میلیون یورو ارزش دارد و برخی دیگر حتی توان مالی خریدش را ندارند. «عنکبوت» که در کانزاسسیتی جام جهانی کمفروغی را سپری کرده بود، ناگهان به قهرمان بزرگ تیم در راه صعود به نیمهنهایی تبدیل شد. شلیک فوقالعاده او گل دوم را رقم زد و به دنبال آن، لائوتارو مارتینز نیز در آخرین ثانیههای بازی گل سوم را به ثمر رساند. با VAR یا بدون VAR، خولیان آلوارز یکی از آن استعدادهای خاص و از برگزیدگان دنیای فوتبال است.