سکوتی که جهان را تکان داد
راز ادای احترام ویژه و احساسی در آغاز نبرد انگلیس و نروژ
دیدار حساس و سرنوشتساز تیمهای ملی انگلیس و نروژ در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با یک دقیقه سکوت و مراسمی احساسی و دراماتیک پیش از سوت آغاز بازی همراه شد.
به گزارش ایلنا، دیدار حساس تیمهای ملی انگلیس و نروژ در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با ادای احترامی ویژه و بسیار احساسی پیش از سوت آغاز مسابقه همراه شد. بازیکنان دو تیم، تیم داوری و تمامی هواداران حاضر در ورزشگاه، به احترام و یادبود جیدن آدامز، هافبک ۲۵ ساله تیم ملی آفریقای جنوبی، یک دقیقه سکوت اختیار کردند؛ بازیکنی که تنها چند روز پس از پوشیدن پیراهن کشورش در جام جهانی، به طور ناگهانی دار فانی را وداع گفت.
در مورد علت فوت جیدن آدامز چه میدانیم؟
خبر درگذشت ناگهانی جیدن آدامز روز شنبه توسط گیتون مککنزی، وزیر ورزش، هنر و فرهنگ آفریقای جنوبی رسماً تأیید شد. مککنزی در بیانیهای تلخ اعلام کرد: «با شوک عمیق و اندوه فراوان، خبر درگذشت جیدن آدامز، هافبک باشگاه مامیلودی سانداونز و تیم ملی آفریقای جنوبی را دریافت کردم.» وزیر ورزش این کشور همچنین خاطرنشان کرد که علت اصلی مرگ آدامز هنوز به طور رسمی تأیید و مشخص نشده است. این اتفاق ناگوار درست چند روز پس از پایان کاروان تاریخی آفریقای جنوبی در رقابتهای جام جهانی رخ داد.
جیدن آدامز که بود؟
آدامز که در ۵ می ۲۰۰۱ در کیپتاون متولد شده بود، فوتبال خود را در آکادمی باشگاه استلنبوش آغاز کرد و به نخستین فارغالتحصیل این آکادمی تبدیل شد که موفق به امضای قرارداد حرفهای با این باشگاه میشود. او در ژانویه ۲۰۲۵ به تیم پرطرفدار مامیلودی سانداونز ملحق شد و در آنجا خود را به عنوان یک هافبک کلیدی و محوری به اثبات رساند و به این باشگاه برای فتح لیگ قهرمانان آفریقا (CAF) کمک شایانی کرد.
آدامز همچنین به یکی از اعضای ثابت و کلیدی تیم ملی آفریقای جنوبی تبدیل شد و پیش از درگذشت غیرمنتظرهاش، پیراهن کشورش را در جام جهانی ۲۰۲۶ بر تن کرد. این یک دقیقه سکوت در ورزشگاه میامی، به عنوان ادای احترام رسمی فیفا و هر دو تیم ملی انگلیس و نروژ، برای بزرگداشت زندگی و دوران حرفهای این هافبک فقید آفریقایی برگزار شد.