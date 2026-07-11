حمید مطهری: رامین تشکر کرد، نعمتی رفت

به گزارش ایلنا، سرمربی فولاد خوزستان با تشریح آخرین وضعیت این تیم در آستانه فصل جدید، سیاست باشگاه در نقل‌وانتقالات را مبتنی بر جذب بازیکنان متعصب و متعهد دانست و همزمان از پایان همکاری با علی نعمتی و قدردانی رامین رضاییان از باشگاه خبر داد.

مطهری در خصوص بازار داغ نقل‌وانتقالات پیرامون بازیکنان فولاد گفت: عملکرد موفق تیم در نیم‌فصل دوم باعث شد تا بسیاری از تیم‌ها خواهان جذب بازیکنان ما باشند. هفته‌های پایانی فصل همواره زمانی برای مذاکره و تمدید قرارداد است، اما به دلیل تعطیلی چهار ماهه لیگ، فرصت رایزنی از باشگاه گرفته شد؛ با این حال، با کمال صداقت در حال پیگیری امور و بستن تیم هستیم.



وی در خصوص انتقال سه بازیکن فولاد به یک تیم‌ عراقی افزود: البته آن‌ها نفرات بیشتری را مد نظر داشتند. امیدوارم عراقی ها بازیکن دیگری از فولاد را وسوسه نکنند.



سرمربی فولاد درباره محدودیت‌های مالی تأکید کرد: شخصاً با وجود پیشنهادات مناسب، به خاطر علاقه قلبی به فولاد و برای به سرانجام رساندن پروژه‌ ناتمام در این باشگاه ماندم. قطعاً امسال با توجه به اتفاقاتی که برای کارخانه فولاد افتاد، شرایط اقتصادی باشگاه متفاوت است و توان رقابت با پیشنهادات نجومی را نداریم. اولویت ما بازیکنانی هستند که قلب آنها با فولاد است. دوست داریم این نفرات در تیم ما باشند و تا حد توانمان سعی می کنیم در بستن قرارداد ها صحیح عمل کنیم.



او گفت: من دست تک‌تک کارگران فولاد را که در کنار کوره‌های مذاب زحمت می‌کشند می‌بوسم و با درک محدودیت‌های آقای ابراهیمی (مدیرعامل محترم شرکت) و اصولی که دارم مراقب هر یک هزار تومانی فولاد هستم و تمام تلاشم را برای حفاظت از بودجه باشگاه به کار می‌بندم؛ هرچند معتقدم تیم باید به صورت حرفه‌ای اداره شود.



مطهری در خصوص رضائیان گفت: او به تازگی در تماسی از نقش فولاد و من در موفقیت‌های اخیرش تشکر کرد. رامین اذعان داشت که حضور در باشگاه فولاد، سبک مربیگری من و انگیزه‌های شخصی‌اش، مسیر رسیدن او به جایگاه کنونی و تیم ملی را هموار کرد.



وی در رابطه با علی نعمتی بیان داشت: قرارداد نعمتی به پایان رسیده و علی‌رغم تعیین چندین نوبت جلسه، این امر محقق نشد. با این وجود، با جذب «آرمان اکوان» که از بهترین‌های این پست است، جای خالی او را در ترکیب پر کرده‌ایم.

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