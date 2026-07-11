مرگ تلخ نوجوان ۱۷ ساله در جشن صعود

به گزارش ایلنا، جشن و پایکوبی پس از پیروزی درخشان تیم ملی فرانسه مقابل مراکش در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی، با یک حادثه ناگوار به مأموریتی تلخ تبدیل شد؛ جایی که یک نوجوان ۱۷ ساله فرانسوی که برای شادی روی قسمت بار یک کامیون رفته بود، پس از سقوط ناگهانی روی سطح جاده، به شدت با یک خودروی عبوری برخورد کرد و جان خود را از دست داد.

بر اساس گزارش تاییدشده توسط نشریه لادووآ دو نورد، این حادثه هولناک در شهر کوچک اولنوی-ایمریس واقع در شمال فرانسه رخ داده است. شاهدان عینی در صحنه اعلام کردند که راننده کامیون به چند نفر از هواداران، از جمله این قربانی جوان، اجازه داده بود تا پشت خودرو سوار شوند. نیروهای پلیس بلافاصله پس از این اتفاق، راننده کامیون را بازداشت و برای سیر مراحل قانونی روانه بازداشتگاه کردند.

علاوه بر این، خبرگزاری AFP تایید کرد که یک نوجوان دیگر نیز که در نزدیکی محل وقوع این تصادف حضور داشت، به دلیل شوک شدید روانی ناشی از دیدن این صحنه، توسط نیروهای امدادی به بیمارستان شهر موبوژ منتقل و بستری شده است.

امنیت آهنین در پاریس و درگیری‌های پراکنده در لندن

در پاریس، جایی که بیم آن می‌رفت آشوب‌ها و درگیری‌های گسترده‌ای میان هواداران شکل بگیرد، بیش از ۲۰ هزار نیروی پلیس در سراسر پایتخت فرانسه مستقر شدند تا امنیت را برقرار کنند؛ اقدامی که موثر واقع شد و شب ناآرامی رقم نخورد. فرمانداری پلیس پاریس اعلام کرد که جشن‌های هواداران با «آرامش و روال کاملاً طبیعی» جلو رفت و در طول شب تنها ۱۰ نفر دستگیر شدند. جدی‌ترین حادثه پایتخت مربوط به منطقه ۷ پاریس بود، جایی که یک درگیری فیزیکی میان چند تماشاگر رخ داد و یک نفر بر اثر ضربه چاقو دچار جراحت سطحی شد.

با این حال، اوضاع در لندن کمی متفاوت و با تنش‌های بیشتری همراه بود. در خیابان معروف اجور رود در شمال شرقی لندن، درگیری‌های شدیدی میان برخی از هواداران و نیروهای امنیتی رخ داد که در جریان آن یک افسر پلیس مجروح شد. به دنبال این ناآرامی‌ها پس از پایان مسابقه فرانسه و مراکش، چهار نفر به اتهام ایجاد اخلال در نظم عمومی و ایجاد مزاحمت توسط پلیس لندن بازداشت شدند.

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