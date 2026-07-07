کانسلو در آستانه بازگشت به بارسلونا

به گزارش ایلنا، ژوائو کانسلو به آستانه بازگشت به بارسلونا رسیده و مذاکرات میان طرفین در روزهای اخیر شتاب بیشتری گرفته است.

بر اساس این گزارش، حذف تیم ملی پرتغال از جام جهانی ۲۰۲۶ باعث شده روند گفت‌وگوها میان بارسلونا و این مدافع باتجربه سرعت بگیرد و اکنون تنها برخی جزئیات نهایی برای رسمی شدن انتقال باقی مانده است.

گفته می‌شود کانسلو قراردادی دو ساله با بارسلونا امضا خواهد کرد و ارزش این انتقال، با احتساب بندهای ثابت و پاداش‌ها، کمتر از ۱۰ میلیون یورو نخواهد بود. در حال حاضر نیز تنها برخی مسائل مربوط به مالیات و اقامت این بازیکن در اسپانیا در دست بررسی است.

تمایل خود کانسلو برای بازگشت به نوکمپ، نقش مهمی در پیشرفت مذاکرات داشته است. این مدافع پرتغالی پیشنهاد ادامه همکاری با الهلال را نپذیرفته و به مدیران باشگاه عربستانی اعلام کرده قصد بازگشت به این تیم را ندارد.

براساس گزارش‌ها، کانسلو از شرایط خود در الهلال رضایت نداشته و کنار گذاشته شدن از فهرست لیگ این تیم را یکی از دلایل اصلی تصمیمش برای جدایی می‌داند. همچنین گفته می‌شود رابطه او با سیمونه اینزاگی، سرمربی الهلال، نیز چندان مطلوب نبوده است.

در همین راستا، کانسلو برای نهایی شدن انتقال خود حاضر شده از بخشی از دستمزدش صرف‌نظر کند تا قراردادش با ساختار مالی بارسلونا هماهنگ باشد.

با جذب این بازیکن، بارسلونا برنامه‌ای برای جذب مدافع کناری دیگری نخواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود کانسلو در سمت چپ خط دفاعی به میدان برود و ژول کونده و اریک گارسیا نیز گزینه‌های اصلی برای بازی در سمت راست باشند.

مدیران ورزشی بارسلونا و هانسی فلیک همچنان کانسلو را یکی از اولویت‌های نقل‌وانتقالاتی خود می‌دانند و امیدوارند طی روزهای آینده بازگشت این مدافع پرتغالی را به صورت رسمی نهایی کنند.

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