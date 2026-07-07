به گزارش ایلنا، تقابل امروز را بسیاری نبرد «پادشاه و فرعون» توصیف کرده‌اند؛ دیداری که بدون اشاره به لیونل مسی و محمد صلاح نمی‌توان از آن سخن گفت. این دو ستاره، نه‌تنها مهم‌ترین مهره‌های آرژانتین و مصر به شمار می‌روند، بلکه از بزرگ‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال کشورهای خود نیز هستند.

از نظر آمار، برتری این دو اسطوره کاملاً مشهود است. مسی با ۲۰۳ بازی ملی و ۱۲۴ گل، بهترین گلزن تاریخ آرژانتین محسوب می‌شود و صلاح نیز با ۱۱۸ بازی ملی و ۶۶ گل، دومین گلزن برتر تاریخ مصر پس از حسام حسن (۶۹ گل) است؛ مهاجمی که اکنون هدایت تیم ملی مصر را برعهده دارد.

سومین رویارویی؛ نخستین تقابل ملی

با وجود سال‌ها حضور در سطح اول فوتبال جهان، مسی و صلاح تاکنون در رده ملی مقابل یکدیگر قرار نگرفته بودند. البته این دو پیش‌تر در فوتبال باشگاهی دو بار برابر هم بازی کرده‌اند؛ زمانی که مسی پیراهن بارسلونا را به‌تن داشت و صلاح با رم و سپس لیورپول به میدان می‌رفت.

در نخستین تقابل، بارسلونا برنده شد و در دومین دیدار نیز مسی با به ثمر رساندن دو گل، نقش مهمی در پیروزی ۳ بر صفر بارسا مقابل لیورپول در نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا فصل ۲۰۱۹-۲۰۱۸ ایفا کرد؛ هرچند لیورپول در بازی برگشت با پیروزی تاریخی ۴ بر صفر، ورق را برگرداند و راهی فینال شد.

شاید آخرین جام جهانی هر دو اسطوره

تصویر مسی و صلاح در آغاز مسابقه، یکی از ماندگارترین قاب‌های این جام جهانی خواهد بود؛ چرا که بسیاری این رقابت را آخرین حضور هر دو ستاره در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان می‌دانند.

مسی ششمین جام جهانی خود را تجربه می‌کند، در حالی که صلاح پس از حضور در جام‌های جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۶، دومین تجربه‌اش را پشت سر می‌گذارد.

مهاجم آرژانتین نخستین بازی ملی خود را ۱۷ اوت ۲۰۰۵ مقابل مجارستان انجام داد؛ دیداری که با اخراج زودهنگام او همراه بود. در مقابل، صلاح ششم سپتامبر ۲۰۱۱ نخستین بازی ملی‌اش را برابر سیرالئون انجام داد و تنها یک ماه بعد، نخستین گل ملی خود را در دیدار مقابل نیجر به ثمر رساند؛ گلی که آغاز راه رسیدن او به ۶۶ گل ملی بود.

افتخارات؛ فاصله‌ای چشمگیر

مقایسه افتخارات ملی این دو ستاره نیز اختلاف قابل توجهی را نشان می‌دهد. مصر با هفت قهرمانی، پرافتخارترین تیم تاریخ جام ملت‌های آفریقاست، اما در سال‌های اخیر نتوانسته موفقیت‌هایش را در سطح جهانی تکرار کند و حتی در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز حضور نداشت. به همین دلیل، کارنامه صلاح تنها شامل دو حضور در جام جهانی است.

از سوی دیگر، صلاح پنج دوره در جام ملت‌های آفریقا بازی کرده، اما بهترین دستاوردش دو نایب‌قهرمانی در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱ بوده است. در مقابل، مسی در هفت دوره کوپا آمریکا به میدان رفته و دو بار جام قهرمانی این رقابت‌ها را بالای سر برده است.

فراتر از یک مقایسه

هدف از مقایسه مسی و صلاح، قرار دادن این دو در یک کفه ترازو نیست؛ چرا که بسیاری معتقدند جایگاه مسی در تاریخ فوتبال منحصربه‌فرد است. با این حال، محمد صلاح بدون تردید یکی از بزرگ‌ترین ستاره‌های تاریخ فوتبال آفریقا به شمار می‌رود و نام او در کنار اسطوره‌هایی مانند ساموئل اتوئو، دیدیه دروگبا و دیگر بزرگان این قاره قرار می‌گیرد.

آنچه مسلم است، امروز وقتی این دو کاپیتان با پیراهن شماره ۱۰ وارد زمین ورزشگاه مرسدس‌بنز آتلانتا شوند، تنها نماینده دو تیم نخواهند بود؛ بلکه نماد غرور و افتخار میلیون‌ها هوادار در آرژانتین و مصر خواهند بود.

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