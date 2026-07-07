پایان یک دوران؛ سانتی کاسورلا از فوتبال خداحافظی کرد
سانتی کاسورلا، کاپیتان و اسطوره رئال اویدو، در ۴۱ سالگی و پس از ۲۳ سال حضور در فوتبال حرفهای از دنیای بازیگری خداحافظی کرد.
به گزارش ایلنا، کاسورلا در نشست خبری که به ابتکار خودش و در ورزشگاه کارلوس تارتیره برگزار شد، درباره شایعات مربوط به بازنشستگیاش گفت: «خیلیها میگویند این تصمیم فقط به خودم مربوط بود، اما واقعیت این نیست. فوتبال حرفهای با بازی در حیاط مدرسه تفاوت دارد. وقتی از پیراهن یک باشگاه دفاع میکنید، همه باید به این باور برسند که کنار هم برای یک هدف میجنگند.»
او ادامه داد: «در طول فصل گذشته اتفاقاتی را احساس کردم که باعث شد متوجه شوم دیگر جایگاه و نقشی را که انتظارش را داشتم، در تیم ندارم. البته هیچ گلایهای ندارم و به دیدگاه سایر افراد احترام میگذارم.»
گفتوگو با کالرو، نقطه پایان
کاپیتان رئال اویدو نقش خولیان کالرو، سرمربی جدید این تیم، را در تصمیم نهایی خود تعیینکننده دانست و اظهار داشت: «صحبتی که با کالرو داشتم، سرنوشتساز بود. او صادقانه نظرش را گفت و همان گفتوگو کمک کرد تا تصمیم نهاییام را بگیرم.»
بازگشتی که هرگز از آن پشیمان نشدم
کاسورلا همچنین درباره بازگشتش به رئال اویدو گفت: «هیچوقت از بازگشت به اویدو پشیمان نشدم؛ برعکس، شاید باید زودتر برمیگشتم. این بهترین تصمیم زندگی فوتبالیام بود و سه سال فوقالعاده را در کنار این باشگاه سپری کردم.»
او با لحنی احساسی افزود: «روزهای خوب و سختی را پشت سر گذاشتیم. سقوط همیشه تلخ است، اما ای کاش امروز میتوانستم بگویم به این دلیل خداحافظی میکنم که دیگر توان بازی در لالیگا را ندارم. با این حال، این سه سال از نظر شخصی برایم فوقالعاده بود.»
فعلاً برنامهای برای حضور در باشگاه ندارم
هافبک سابق تیم ملی اسپانیا درباره آیندهاش نیز توضیح داد: «در حال حاضر قصد ندارم در باشگاه سمتی را برعهده بگیرم، هرچند از اینکه درهای باشگاه به رویم باز است، قدردانی میکنم. حالا میخواهم مدتی کنار خانوادهام باشم، استراحت کنم و بعد درباره آینده تصمیم بگیرم.»
توصیه به مدیران پاچوکا
کاسورلا در بخشی از صحبتهایش خطاب به مدیران باشگاه پاچوکا گفت: «به هواداران گوش بدهید. فرقی نمیکند تیم در چه سطحی بازی کند، این هواداران با تمام وجود عاشق باشگاه هستند و باید رضایت آنها حفظ شود. آنها هم صعود به لیگ برتر را تجربه کردهاند و هم سقوطی را که نتیجه برخی تصمیمات اشتباه بود.»
او افزود: «بارها درباره این موضوع با مارتین پلاس، رئیس باشگاه، صحبت کردهام. فکر میکنم آنها از اشتباهات گذشته آگاه هستند و امیدوارم دیگر آن اشتباهات تکرار نشود.»
سه خاطره فراموشنشدنی
کاسورلا در پایان اعتراف کرد پس از انتشار خبر خداحافظیاش، با دیدن پیامهای محبتآمیز هواداران «اشک ریخته» است.
او در پاسخ به این سؤال که مهمترین خاطرات دوران فوتبالش چه بودهاند، گفت: «صعود رئال اویدو به لالیگا، قهرمانی با تیم ملی اسپانیا در یورو ۲۰۰۸ و نخستین بازیام در لالیگا با پیراهن ویارئال، سه خاطرهای هستند که هیچوقت فراموش نخواهم کرد.»