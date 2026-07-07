مجید عیدی سرخپوش شد
باشگاه پرسپولیس با نهایی کردن مذاکرات خود با مجید عیدی، مدافع راست فصل گذشته گلگهر سیرجان، این بازیکن را با قراردادی دو ساله به خدمت گرفت تا یکی دیگر از خریدهای تابستانی سرخپوشان معرفی شود.
به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس در ادامه فعالیت خود در نقلوانتقالات تابستانی، از جذب مجید عیدی خبر داد. این مدافع راست ۲۹ ساله که فصل گذشته پیراهن گلگهر سیرجان را بر تن داشت، با امضای قراردادی دو ساله به جمع سرخپوشان پایتخت ملحق شد.
عیدی که در فصل گذشته یکی از مهرههای ثابت گلگهر به شمار میرفت، پس از پایان همکاری خود با این باشگاه و انتشار پیام خداحافظی از هواداران سیرجانی، مذاکرات نهایی با پرسپولیس را پشت سر گذاشت و قراردادش را به امضا رساند.
با جذب این بازیکن، کادر فنی پرسپولیس یکی از نیازهای خود در سمت راست خط دفاعی را برطرف کرده و امیدوار است از تجربه و تواناییهای عیدی در رقابتهای فصل آینده لیگ برتر و سایر مسابقات بهره ببرد.
مجید عیدی یکی از خریدهای جدید پرسپولیس برای فصل پیشرو محسوب میشود و قرار است بهزودی در تمرینات سرخپوشان حضور پیدا کند.