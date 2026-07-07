خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مجید عیدی سرخ‌پوش شد

مجید عیدی سرخ‌پوش شد
کد خبر : 1810041
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه پرسپولیس با نهایی کردن مذاکرات خود با مجید عیدی، مدافع راست فصل گذشته گل‌گهر سیرجان، این بازیکن را با قراردادی دو ساله به خدمت گرفت تا یکی دیگر از خریدهای تابستانی سرخ‌پوشان معرفی شود.

به گزارش ایلنا،  باشگاه پرسپولیس در ادامه فعالیت خود در نقل‌وانتقالات تابستانی، از جذب مجید عیدی خبر داد. این مدافع راست ۲۹ ساله که فصل گذشته پیراهن گل‌گهر سیرجان را بر تن داشت، با امضای قراردادی دو ساله به جمع سرخ‌پوشان پایتخت ملحق شد.

عیدی که در فصل گذشته یکی از مهره‌های ثابت گل‌گهر به شمار می‌رفت، پس از پایان همکاری خود با این باشگاه و انتشار پیام خداحافظی از هواداران سیرجانی، مذاکرات نهایی با پرسپولیس را پشت سر گذاشت و قراردادش را به امضا رساند.

مجید عیدی سرخ‌پوش شد

با جذب این بازیکن، کادر فنی پرسپولیس یکی از نیازهای خود در سمت راست خط دفاعی را برطرف کرده و امیدوار است از تجربه و توانایی‌های عیدی در رقابت‌های فصل آینده لیگ برتر و سایر مسابقات بهره ببرد.

مجید عیدی یکی از خریدهای جدید پرسپولیس برای فصل پیش‌رو محسوب می‌شود و قرار است به‌زودی در تمرینات سرخ‌پوشان حضور پیدا کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی