به گزارش ایلنا، جذابیت در رقابت‌های حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا به اوج خود رسیده است و لیونل مسی در آستانه یک تاریخ‌سازی بزرگ دیگر برای آرژانتین در جریان تقابل سرنوشت‌ساز روز سه‌شنبه برابر مصر در آتلانتا قرار دارد.

آلبی‌سلسته روز جمعه در مرحله یک‌شانزدهم نهایی پس از گلزنی مسی مقابل کیپ‌ورد، دو بار برتری خود را از دست داد اما در نهایت با گل به خودی دینی بورگس روی ضربه سر کریستین رومرو به پیروزی ۳ بر ۲ رسید. آن گل شمار گل‌های کاپیتان آرژانتین در این تورنمنت را به عدد ۷ رساند تا او به اولین بازیکن تاریخ تبدیل شود که در دو دوره مختلف جام جهانی حداقل ۷ گل به ثمر رسانده است؛ هرچند که کیلیان امباپه نیز روز شنبه با گل کردن پنالتی پیروزی‌بخش فرانسه مقابل پاراگوئه به این رکورد رسید و در کنار مسی ۷ گله شد. ارلینگ هالند نیز پس از بریس تماشایی خود مقابل برزیل که نروژ را به یک‌چهارم نهایی فرستاد، در اولین جام جهانی خود ۷ گله شد. با این حال، مسی امیدوار است با تداوم روند گلزنی‌هایش، در کنار گی‌یِرمو استابیله (۱۹۳۰) تنها بازیکنان تاریخ آرژانتین باشند که در یک دوره جام جهانی ۸ گل به ثمر می‌رسانند.

چالش ریکاوری ارتش فرسوده اسکالونی

اگر این فوق‌ستاره ۳۹ ساله موفق به گشودن دروازه مصر شود، به ششمین بازیکن تاریخ تبدیل می‌شود که در ۵ بازی ابتدایی کشورش در یک دوره جام جهانی گلزنی کرده است؛ رکوردی که پیش از این در اختیار ژوست فونتن (فرانسه ۱۹۵۸)، جرزینیو (برزیل ۱۹۷۰)، گرد مولر (آلمان ۱۹۷۰)، ریوالدو (برزیل ۲۰۰۲) و خامس رودریگز (کلمبیا ۲۰۱۴) بوده است. آرژانتینی‌ها امیدوارند که مسی تحت تأثیر دقایق طولانی بازی در هوای گرم میامی و فاصله کوتاه میان مسابقات قرار نگیرد. اکنون تمرکز اصلی لیونل اسکالونی روی ریکاوری موثر بازیکنانش است؛ فاکوندو مدینا در بازی با کیپ‌ورد به دلیل گرفتگی شدید عضلانی تعویض شد، در حالی که انزو فرناندز و نیکولاس گونزالس به دلیل اتمام تعویض‌ها، با وجود مصدومیت و گرفتگی تا دقیقه 90 در زمین ماندند. اسکالونی در این باره گفت:

"در دقایق پایانی هیچ تعویضی نداشتیم، برخی بازیکنان دچار گرفتگی عضلانی شده بودند و موضوع فقط دفاع کردن مانند یک گربه گیر افتاده در گوشه رینگ بود. وقتی خوب بازی نمی‌کنید، باید دفاع کنید. مسئله مهم این است که صعود کردیم و اشتباهاتمان را اصلاح خواهیم کرد."

آرژانتین در ۱۰ بازی اخیر خود در جام جهانی حداقل دو گل در هر مسابقه به ثمر رسانده و می‌تواند در کنار اروگوئه (۱۹۳۰ تا ۱۹۵۴) تنها تیم‌های تاریخ باشند که در ۱۱ بازی پیاپی این رکورد را ثبت می‌کنند. شانس آن‌ها از این جهت بالا است که مصر در ۶ بازی اخیر خود در جام جهانی ۹ بار دروازه‌اش باز شده، هرچند که در این مدت ۸ گل نیز به ثمر رسانده است. تنها تیم آفریقایی که در ۷ بازی متوالی جام جهانی هم گل زده و هم گل خورده، غنا (۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲) بوده است.

نبرد پادشاه و فرعون در آتلانتا

فراعنه پس از تساوی ۱-۱ مقابل استرالیا، در ضربات پنالتی با نتیجه ۴ بر ۲ پیروز شدند تا رکورد شکست‌ناپذیری خود را در این جام حفظ کنند. آن‌ها اکنون به دنبال این هستند که به پنجمین تیم تاریخ آفریقا تبدیل شوند که به یک‌چهارم نهایی جام جهانی می‌رسد؛ افتخاری که پیش از این کامرون (۱۹۹۰)، سنگال (۲۰۰۲)، غنا (۲۰۱۰) و مراکش (۲۰۲۲ و ۲۰۲۶) به آن دست یافته‌اند.

مصری‌ها پیش از بازی با استرالیا نگرانی‌های زیادی بابت مصدومیت همسترینگ محمد صلاح داشتند، اما این ستاره نامدار ۱۲۰ دقیقه بازی کرد و پنالتی خود را با یک ضربه چیپ تماشایی به ثمر رساند. صلاح تا اینجای جام جهانی ۱۶ خلق موقعیت داشته و اگر در این مسابقه دو موقعیت دیگر ایجاد کند، به رکورد کوین پرینس بواتنگ (۱۸ خلق موقعیت برای غنا در سال ۲۰۱۰) به عنوان بهترین بازیساز آفریقایی تاریخ جام جهانی خواهد رسید. برنده این مسابقه شانس رویارویی با برنده جدال کلمبیا و سوئیس را در مرحله یک‌چهارم نهایی خواهد داشت.

این اولین تقابل تاریخ آرژانتین و مصر در ادوار جام جهانی است. آخرین دیدار آن‌ها به یک بازی دوستانه در سال ۲۰۰۸ در قاهره برمی‌گردد که آرژانتین با گل‌های سرخیو آگوئرو و نیکولاس بوردیسو ۲ بر ۰ پیروز شد؛ مسابقه‌ای که مسی به دلیل مصدومیت در آن غایب بود. آلبی‌سلسته در ۸ بازی اخیر خود مقابل تیم‌های آفریقایی در جام جهانی پیروز بوده که دو برد آن در همین دوره (۳-۰ مقابل الجزایر و ۳-۲ مقابل کیپ‌ورد) رقم خورده است. هیچ تیمی در تاریخ این رقابت‌ها موفق نشده در یک دوره ۳ بار تیم‌های آفریقایی را شکست دهد.

پیش بینی هوش مصنوعی

ابرکامپیوتر اوپتا شانس پیروزی آرژانتین در ۹۰ دقیقه را ۶۹.۶٪ تخمین زده است. شانس پیروزی مصر ۱۱.۵٪ و احتمال تساوی ۱۸.۹٪ برآورد شده که بازی را دوباره به وقت‌های اضافه خواهد کشاند. با توجه به فاصله کوتاه میان مسابقات و انجام ۱۲۰ دقیقه بازی در مرحله قبلی، فاکتور خستگی و مصدومیت نقشی کلیدی در تعیین برنده این ماراتن خواهد داشت.

انتهای پیام/