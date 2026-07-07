موشکافی فینال زودهنگام ونکوور
پیشبینی نبرد سرنوشتساز سوئیس و کلمبیا برای صعود تاریخی
تیمهای ملی سوئیس و کلمبیا در دیداری سرنوشتساز در شهر ونکوور به مصاف یکدیگر میروند تا برنده این ماراتن جذاب، به بهترین عملکرد تاریخ خود در ادوار جام جهانی دست پیدا کند.
به گزارش ایلنا، جذابیت در مستطیل سبز جام جهانی ۲۰۲۶ به اوج خود رسیده است و تیمهای ملی سوئیس و کلمبیا روز سهشنبه با هدف تکرار بهترین عملکرد تاریخ خود در ادوار جام جهانی، در مرحله یکهشتم نهایی برابر یکدیگر صفآرایی خواهند کرد.
هر دو تیم که پیش از این سابقه حضور در مرحله یکچهارم نهایی بزرگترین رویداد فوتبالی جهان را در کارنامه دارند، حالا برای ثبت یک صعود تاریخی دیگر در ورزشگاه بیسی پلیس ونکوور به میدان میروند. این استادیوم به خانه امن سوئیسیها تبدیل شده است، چرا که این سومین بازی متوالی شاگردان مراد یاکین در این ورزشگاه طی تورنمنت جاری خواهد بود.
آنها پس از شکست ۲ بر ۱ کانادای میزبان در بازی سرنوشتساز گروه B، در مرحله یکشانزدهم نهایی نیز با گلهای بریل امبولو و دن ندویه از سد الجزایر گذشتند تا اولین پیروزی خود در مراحل حذفی جام جهانی را از سال ۱۹۳۸ به این سو جشن بگیرند.
اوجگیری پدیده ۲۰ ساله سوئیس و رکوردهای بیسابقه یاکین
در جریان این موفقیتها، فرار تماشایی و پاس گل فوقالعاده یوهان مانزامبی برای امبولو، پنجمین تاثیرگذاری مستقیم او روی گلهای سوئیس در این جام جهانی (۳ گل و ۲ پاس گل) را رقم زد. مانزامبی با ۲۰ سال و ۲۶۱ روز سن، جوانترین بازیکن تاریخ است که به چنین رکوردی دست مییابد؛ در ۶۰ سال گذشته تنها توماس مولر آلمانی در جام جهانی ۲۰۱۰ موفق شده بود به عنوان یک بازیکن زیر ۲۱ سال، آمار بهتری (۵ گل و ۳ پاس گل) نسبت به او ثبت کند.
از سوی دیگر، گل امبولو چهارمین گل او در ادوار جام جهانی بود و اکنون تنها یوزف هوگی (۶ گل) و ژردان شکیری (۵ گل) آمار بهتری نسبت به او در پیراهن سوئیس دارند. این تیم اروپایی برای اولین بار در تاریخ خود موفق شده سه پیروزی در یک دوره جام جهانی کسب کند و این نخستین بار است که آنها به سه برد پیاپی در این رقابتها میرسند. در همین حال، مراد یاکین با کسب ۵ پیروزی از ۸ بازی روی نیمکت سوئیس در جام جهانی، حالا بیشترین برد و بهترین درصد پیروزی (۶۲.۵٪) را در میان تمام سرمربیان تاریخ فوتبال این کشور در اختیار دارد. پیروزی در این مسابقه، سوئیس را برای اولین بار از سال ۱۹۵۴ (که خود میزبان تورنمنت بودند) و در مجموع برای چهارمین بار در تاریخ (پس از سالهای ۱۹۳۴ و ۱۹۳۸) به مرحله یکچهارم نهایی خواهد رساند.
میراث خاموش جیمز رودریگز و صخره دفاعی کلمبیا
در سمت مقابل، کلمبیاییها به دنبال پا گذاشتن جای پای نسل طلایی ۲۰۱۴ هستند؛ تیمی که خامس رودریگز با ۶ گل ستاره بیچونوچرای آن بود. این کاپیتان نامدار حالا ۱۲ سال بعد، به موثرترین بازیکن تاریخ کشورش در ادوار جام جهانی تبدیل شده است، هرچند که در جریان پیروزی ۱ بر ۰ مقابل غنا در مرحله یکهشتم نهایی، در بین دو نیمه تعویض شد. در آن مسابقه، شلیک والی جان آریاس در دقیقه ۱۳ و ثانیه ۴۹، دومین گل زودهنگام تاریخ کلمبیا در جام جهانی را رقم زد؛ جایی که تنها پابلو آرمرو در سال ۲۰۱۴ مقابل یونان (دقیقه ۴ و ثانیه ۴۸) سریعتر از او موفق به گلزنی شده بود. این گل روی سانتر تماشایی لوئیس سوارز به ثمر رسید؛ بازیکنی که در دقیقه ششم بازی جانشین جان کوردوبا شده بود تا سریعترین تاثیرگذاری یک بازیکن تعویضی روی گل را در تاریخ جام جهانی ثبت کند. کلمبیا در آن دیدار بالاترین نرخ امید گل (xG) خود را در یک بازی حذفی جام جهانی (۲.۱۹) ثبت کرد و اکنون در هر سه مسابقه اخیر خود ۲۰ شات یا بیشتر به سمت دروازه حریفان شلیک کرده است.
آخرین تیمی که موفق شده بود در چهار بازی پیاپی جام جهانی این آمار را ثبت کند فرانسه ۱۹۹۸ بود و در آمریکای جنوبی نیز برزیل ۲۰ سال قبل از آن به این رکورد رسیده بود. با این حال، تلاشهای کلمبیا در این بازیها تنها دو گل به همراه داشته و نرخ امید گل به ازای هر شات آنها (۰.۰۸) پایینترین میزان در میان تیمهای باقیمانده در تورنمنت است؛ موضوعی که نستور لورنزو به شدت به دنبال حل آن خواهد بود. اما در نقطه مقابل، وضعیت تدافعی کلمبیا کاملاً امیدوارکننده است؛ لوس کافتروس برای اولین بار در تاریخ خود موفق به ثبت سه کلینشیت پیاپی در جام جهانی شده و در این تورنمنت تنها اسپانیا و مکزیک (با ۴ کلینشیت) عملکرد بهتری نسبت به آنها داشتهاند.
پیشبینی ابرکامپیوتر اوپتا از برنده ماراتن ونکوور
این پنجمین باری خواهد بود که سوئیس و کلمبیا در تمامی رقابتها به مصاف هم میروند. سه دیدار از چهار تقابل قبلی در قالب بازیهای دوستانه بوده است که آخرینِ آنها در مارس ۲۰۰۷ با برتری ۳ بر ۱ کلمبیا همراه بود. تنها تقابل رسمی دو تیم به مرحله گروهی جام جهانی ۱۹۹۴ برمیگردد که کلمبیا با گلهای هرمان گاویریا و هارولد لوزانو ۲ بر ۰ پیروز شد، هرچند که آن برد مانع از حذف آنها از تورنمنت نشد. حالا پس از گذشت ۳۲ سال، شاگردان لورنزو در سال ۲۰۲۶ هنوز موفق به شکست یک تیم اروپایی نشدهاند (۱ تساوی و ۲ شکست). آنها پس از دو باخت پیاپی دوستانه مقابل کرواسی (۲-۱) و فرانسه (۳-۱) در ماه مارس، در آخرین بازی گروهی خود نیز مقابل پرتغال به تساوی صفر - صفر رسیدند.
ابرکامپیوتر اوپتا شانس بیشتری برای پیروزی کلمبیا قائل است و در ۲۵,۰۰۰ شبیهسازی پیش از بازی، شانس برد کلمبیا در ۹۰ دقیقه را ۴۲.۷٪ تخمین زده است. شانس پیروزی سوئیس در وقتهای قانونی ۲۹.۴٪ و احتمال تساوی ۲۸٪ برآورد شده است. اگرچه سوئیسیها روی کاغذ شانس کمتری دارند، اما شاگردان یاکین در ۱۰ بازی رسمی اخیر خود شکستناپذیر بودهاند (۷ برد و ۳ تساوی). همچنین از آغاز سال ۲۰۲۵، تنها اسپانیا (بدون شکست) باختی کمتر از سوئیس (یک شکست) مقابل تیمهای اروپایی داشته است. سوئیس حالا به دنبال این است که برای نخستین بار در دو مرحله حذفی متوالی جام جهانی صعود کند، در حالی که کلمبیا تنها برای دومین بار در چهار تلاش خود در مرحله یکهشتم نهایی، چشم به صعود دوخته است. هر دو تجربه قبلی آنها در این مرحله زیر نظر خوزه پکرمن رقم خورد؛ جایی که در سال ۲۰۱۴ با دو گل اروگوئه را مغلوب کردند و چهار سال بعد در ضربات پنالتی مغلوب انگلیس شدند.