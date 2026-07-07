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ترکیب احتمالی کلمبیا

نقشه جدید لورنزو برای عبور از سد سوئیس

نقشه جدید لورنزو برای عبور از سد سوئیس
کد خبر : 1810020
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سرمربی تیم ملی کلمبیا در آستانه نبرد حساس و سرنوشت‌ساز مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل سوئیس، به دلیل مصدومیت شدید مهاجم اصلی خود دست به تغییر اجباری و مهم در ترکیب تیمش زده است.

به گزارش ایلنا، تیم ملی کلمبیا خود را برای رویارویی با یک چالش جدید و بزرگ در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند. این تیم روز دوشنبه در مرحله یک‌هشتم نهایی به مصاف سوئیس می‌رود تا ماموریت خود را برای بقا در تورنمنت ادامه دهد؛ هرچند که لوس کافتروس برای این نبرد حساس به دلیل مصدومیت یکی از ستاره‌های خود، مجبور به ایجاد یک تغییر اجباری در ترکیب اصلی شده است.

نقشه جدید لورنزو برای عبور از سد سوئیس

نستور لورنزو، سرمربی کلمبیا، استخوان‌بندی و هسته اصلی تیمی را که در طول تورنمنت عملکردی کاملاً محکم و مطمئن داشته، حفظ خواهد کرد، اما او در این مسابقه جان کوردوبا، مهاجم نوک خود را به همراه نخواهد داشت. این بازیکن در دقایق ابتدایی دیدار قبلی مقابل غنا دچار مصدومیت عضلانی شد که این آسیب‌دیدگی او را از این بازی محروم می‌کند و حتی احتمال دارد به قیمت پایان کامل حضور او در جام جهانی تمام شود.

در چنین شرایطی، لوئیس سوارز وظیفه سنگینی را به عنوان مهاجم هدف و مرکزی بر عهده خواهد گرفت. این مهاجم پس از ارسال پاس گل تماشایی در مرحله قبلی، با روحیه و اعتمادبه‌نفسی بالا گام به زمین می‌گذارد و مسئولیت رهبری خط حمله کلمبیا را در کنار دو ستاره و مهره کلیدی تیم، یعنی جیمز رودریگز و لوئیس دیاز عهده‌دار خواهد بود.

نقشه جدید لورنزو برای عبور از سد سوئیس

ترکیب احتمالی تیم ملی کلمبیا با آرایش ۱-۳-۲-۴:

کامیلو وارگاس؛ دانیل مونیوز، داوینسون سانچز، جان لوکومی و یوهان موخیکا؛ جفرسون لرما، گوستاوو پوئرتا و جان آریاس؛ و در نهایت جیمز رودریگز، لوئیس دیاز و لوئیس خاویر سوارز

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