ترکیب احتمالی مصر
نقشه شوم مصر برای شکار مسی و یارانش
تیم ملی مصر با فرماندهی محمد صلاح خود را آماده خلق یک شگفتی بزرگ و تاریخی در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ میکند تا با سرنگون کردن آرژانتینِ لیونل مسی، بزرگترین زلزله تورنمنت را رقم بزند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی مصر پس از عبور از یک مرحله سخت و نفسگیر، اکنون با یکی از بزرگترین چالشهای تاریخ معاصر خود روبرو شده است؛ جایی که فراعنه باید در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف آرژانتین بروند. انتظار میرود شاگردان حسام حسن با آرایش ۱-۳-۲-۴ راهی میدان شوند و هدف اصلی آنها حفظ نظم دفاعی و همزمان، استفاده از سرعت مهرههای هجومی خود برای ایجاد دردسر و آسیب زدن به غول فوتبال آمریکای جنوبی است.
دروازهبان و خط دفاعی
در درون دروازه، انتظار میرود مصطفی شوبیر جایگاه خود را در ترکیب اصلی حفظ کند. جلوتر از او، محمد هانی و احمد فتوح به عنوان مدافعان کناری کار خواهند کرد، در حالی که رامی ربیعه و کریم حافظ زوج مدافعان میانی مصر را تشکیل میدهند؛ زوجی که وظیفه سنگین مهار خط حمله خطرناک آرژانتین را بر عهده خواهد داشت.
خط میانی و بالهای تهاجمی
در کمربند میانی زمین، مروان عطیه و حمدی فتحی به عنوان دو هافبک دفاعی بازی خواهند کرد تا تعادل تاکتیکی، بازپسگیری توپ و پخش کردن آن را در زمین مدیریت کنند.
کمی جلوتر، امام عاشور قرار است در نقش هافبک هجومی به میدان برود، در حالی که محمد صلاح و مصطفی زیکو بالهای چپ و راست مصر را تصاحب خواهند کرد.
در این میان، تجربه بالا و توانایی فوقالعاده صلاح در خلق موقعیت در ضربات انتقالی و ضد حملات بسیار حیاتی خواهد بود و عاشور نیز تلاش میکند تا به عنوان پل ارتباطی، خط میانی را به خط حمله متصل کند.