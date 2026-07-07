شکار بزرگ پیاسجی در رادار استونویلا و تاتنهام
چراغ سبز پدیده جام جهانی به لیگ برتر
بال ۱۸ ساله باشگاه پاریسنژرمن، پس از درخشش تاریخی در جام جهانی ۲۰۲۶ با پیراهن سنگال، خواهان جدایی از پاریسنژرمن در تابستان جاری شده و غولهای لیگ برتر انگلیس را به صف کرده است.
به گزارش ایلنا، این بال جوان تاثیرگذاری فراوانی در جام جهانی برای سنگال داشت؛ چرا که در دیدار افتتاحیه مقابل فرانسه از روی نیمکت به زمین آمد و پس از پشت سر گذاشتن تئو هرناندز، گلی خیرهکننده را به ثمر رساند و با این اقدام، نام خود را در کتابهای تاریخ حک کرد. امبایه با تنها ۱۸ سال و ۱۴۳ روز سن، به جوانترین گلزن تاریخ تیم ملی سنگال تبدیل شد. مهمتر از آن، او اکنون رکورد جوانترین بازیکن آفریقایی تاریخ را که موفق به گلزنی در جام جهانی شده است، در اختیار دارد.
استونویلا و تاتنهام پیشتاز کورس رقابت
به گزارش فوت مرکاتو، این تحول شلیک آغاز مسابقه برای چندین باشگاه انگلیسی را به صدا درآورده است. تاتنهام به عنوان یکی از تحسینکنندگان قدیمی سرعت انفجاری و سبک بازی مستقیم این بال شناخته میشود و او را گزینهای ایدهآل برای نیازهای فیزیکی لیگ برتر میداند.
در حال حاضر این استونویلا است که جدیترین و ملموسترین تمایل را برای به خدمت گرفتن او نشان میدهد. تیم اونای امری مشتاق است تا گزینههای تهاجمی خود را با استعدادهای جوان و با انگیزه تقویت کند و امبایه کاملاً با این معیارها همخوانی دارد.
با پیشرفت پنجره نقل و انتقالات تابستانی، پاریسنژرمن ممکن است در شرایط دشواری قرار گیرد؛ چرا که آنها در میان فشارهای فزاینده از سوی سطح اول فوتبال انگلیس، تلاش میکنند یکی از درخشانترین استعدادهای آیندهدار خود را متقاعد کنند که آیندهاش در پاریس رقم میخورد.
ناامیدی از مسیر پیشرفت در پاریسنژرمن
شرایط در پاریسنژرمن برای این فارغالتحصیل آکادمی که در باشگاه به عنوان یک «تیتی» شناخته میشود، پیچیده باقی مانده است. در حالی که او در حال حاضر قراردادی دارد که تا ژوئن ۲۰۲۸ اعتبار دارد، امبایه از رقابت شدید برای کسب جایگاه در ترکیب لوئیس انریکه بیم دارد. با توجه به اینکه قهرمان لیگ ۱ به طور مداوم استعدادهای هجومی سرشناس را به خدمت میگیرد، مسیر رسیدن به تیم اصلی به طور فزایندهای مسدود به نظر میرسد. گزارشهای فوت مرکاتو حاکی از آن است که اگرچه اطرافیان او ترجیح میدهند او در پاریس بماند تا به روند پیشرفت خود ادامه دهد، اما خود بازیکن به سمت جدایی تمایل دارد. او دیگر تمایلی به انتظار برای فرصتهایی که شاید هرگز از راه نرسند ندارد، به خصوص پس از اینکه کیفیت و عیار خود را در برابر رقبای نخبه در جریان بازیهای تابستانی در آمریکای شمالی به اثبات رسانده است.
تلاش برای به رسمیت شناخته شدن در سطح بینالمللی
علیرغم شاهکارهای رکوردشکن او، مسیر امبایه برای رسیدن به ترکیب اصلی ۱۱ نفره آسان نبود. او به شکل غافلگیرکنندهای در دومین بازی مرحله گروهی مقابل نروژ روی نیمکت نشست؛ دیداری که با شکست ۳-۲ سنگال همراه شد و خشم هواداران سنگالی را برانگیخت. هنگامی که او سرانجام در دقیقه ۵۴ وارد زمین شد، تاثیرگذاریاش غیرقابل انکار بود و آمار ۱۰۰ درصد دریبل موفق و پیروزی در تمامی ۵ دوئل خود را به ثبت رساند. اعتراض عمومی برای حضور او در نهایت منجر به اولین فیکس شدنش در آخرین بازی مرحله گروهی مقابل عراق شد، جایی که او ۵۷ دقیقه بازی کرد. این تجربه در سطح جهانی، دیدگاه این بازیکن نوجوان را متحول کرده است، چرا که او اکنون احساس میکند آماده است تا به جای اینکه به یک نقش حاشیهای و کوتاهمدت در پایتخت فرانسه رضایت دهد، هر هفته در بالاترین سطح رقابت کند.