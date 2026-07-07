انتقاد تند ماتئوس از نیمار؛ خوشحالم برزیل حذف شد

به گزارش ایلنا، حذف برزیل از جام جهانی پس از شکست ۲ بر یک مقابل نروژ، واکنش‌های زیادی در فوتبال جهان به همراه داشته و لوتار ماتئوس، اسطوره فوتبال آلمان، یکی از صریح‌ترین موضع‌گیری‌ها را علیه سلسائو و نیمار داشته است.

ماتئوس در ستون خود برای یک رسانه آلمانی نوشت: «خوشحالم که برزیل حذف شد. دیگر نمی‌توانم این ناله و حرکات را تحمل کنم.»

او در ادامه با اشاره به رفتار نیمار پیش از زدن ضربه پنالتی در دقایق پایانی بازی برابر نروژ، گفت: «به جای اینکه ضربه پنالتی را سریع بزند، نیمار با دروازه‌بان قبل و بعد از شوت بحث کرد. این رفتار نشان می‌دهد که او خودخواهی‌اش را بر موفقیت تیم ترجیح می‌دهد.»

نیمار در دقیقه ۱۰ وقت اضافه از روی نقطه پنالتی برای برزیل گلزنی کرد، اما این گل تنها اختلاف را کاهش داد و نتوانست مانع حذف سلسائو شود. این پنالتی پس از خطای لئو اوستیگارد، مدافع نروژ، روی کاسمیرو اعلام شد؛ صحنه‌ای که می‌توانست فرصتی برای بازگشت سریع برزیل به بازی باشد، اما با درگیری لفظی طولانی نیمار و دروازه‌بان نروژ همراه شد.

ماتئوس معتقد است این رفتار، تصویری روشن از مشکلات عمیق‌تر در تیم ملی برزیل ارائه می‌دهد؛ تیمی که به گفته او دیگر نشانی از انسجام و روحیه جمعی لازم برای موفقیت در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان ندارد.

او در مقایسه با تیم ملی فرانسه نیز گفت: «وضعیت در فرانسه کاملاً متفاوت است. حتی سوپراستارهایی مانند کیلیان امباپه و عثمان دمبله فهمیده‌اند که موفقیت تنها از طریق همبستگی تیمی به دست می‌آید.»

پیروزی ۲ بر یک نروژ برابر برزیل، این تیم را برای نخستین بار در تاریخش به مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی رساند. ماتئوس پیش از آغاز مسابقات نیز نروژ را یکی از تیم‌های شگفتی‌ساز معرفی کرده بود و حالا درباره این تیم گفت: «نروژ تیمی است که در مرحله مقدماتی ایتالیا را دو بار شکست داد و حالا برزیل را از مسابقات حذف کرده است.»

نروژ در مرحله یک‌چهارم نهایی باید به مصاف انگلیس برود؛ دیداری که پس از حذف برزیل، توجه بیشتری را به مسیر شگفت‌انگیز این تیم جلب کرده است.

در سوی دیگر، نیمار پس از حذف برزیل به‌طور رسمی از فوتبال ملی خداحافظی کرد. او با ۸۰ گل و ۵۹ پاس گل در ۱۳۰ بازی ملی، دوران خود را به عنوان بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل به پایان رساند، اما نتوانست قهرمانی ششم جهان را برای سلسائو رقم بزند.

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