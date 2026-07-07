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اونای سیمون و قلعه تسخیرناپذیر

رکورد تاریخی گلر اسپانیا در جام جهانی؛ ۶۰۹ دقیقه بدون گل خورده

رکورد تاریخی گلر اسپانیا در جام جهانی؛ ۶۰۹ دقیقه بدون گل خورده
کد خبر : 1809798
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اونای سیمون، دروازه‌بان تیم ملی اسپانیا، با بسته نگه داشتن دروازه خود در پیروزی یک بر صفر برابر پرتغال، رکوردی تاریخی در جام جهانی ثبت کرد و به طولانی‌ترین زمان کلین‌شیت در تاریخ این رقابت‌ها رسید.

به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی موفق شد با نتیجه یک بر صفر پرتغال را شکست دهد و راهی مرحله بعد شود؛ دیداری که علاوه بر صعود لاروخا، با ثبت یک رکورد ویژه برای اونای سیمون همراه بود.

دروازه‌بان باسکی تیم ملی اسپانیا با بسته نگه داشتن دروازه‌اش در این مسابقه، رکورد بدون گل خورده خود در جام‌های جهانی را به ۶۰۹ دقیقه رساند و به دروازه‌بانی تبدیل شد که بیشترین زمان را بدون دریافت گل در تاریخ این رقابت‌ها سپری کرده است.

این روند از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و دیدار برابر مراکش آغاز شد و سیمون از آن زمان تاکنون در شش بازی متوالی موفق به حفظ دروازه خود شده است. او در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز یکی از چهره‌های اصلی موفقیت اسپانیا بوده و نقش مهمی در مسیر صعود این تیم ایفا کرده است.

سیمون پیش از این، در دیدار قبلی اسپانیا برابر اتریش، رکورد والتر زنگا، دروازه‌بان پیشین تیم ملی ایتالیا را پشت سر گذاشته بود. زنگا در جام جهانی ۱۹۹۰ موفق شده بود به مدت ۵۱۷ دقیقه دروازه خود را بسته نگه دارد.

دروازه‌بان اسپانیا در این مسیر برابر تیم‌هایی مانند کیپ‌ورد، عربستان سعودی، اروگوئه، اتریش و پرتغال کلین‌شیت کرده و حالا نام خود را بالاتر از چهره‌های بزرگی مانند والتر زنگا، پیتر شیلتون و جان‌لوئیجی بوفون در تاریخ جام جهانی قرار داده است.

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