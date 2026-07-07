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پیام جدی حکیمی برای امباپه: دوست من نیستی

پیام جدی حکیمی برای امباپه: دوست من نیستی
کد خبر : 1809796
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اشرف حکیمی و کیلیان امباپه، دو دوست نزدیک و هم‌تیمی سابق در پاری‌سن‌ژرمن، این‌بار در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ روبه‌روی یکدیگر قرار می‌گیرند؛ تقابلی حساس میان مراکش و فرانسه که برای هر دو ستاره معنای ویژه‌ای دارد.

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی مراکش و فرانسه روز پنج‌شنبه در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه ژیلت بوستون به مصاف هم می‌روند؛ دیداری که تقابل اشرف حکیمی و کیلیان امباپه یکی از جذاب‌ترین سوژه‌های آن خواهد بود.

حکیمی و امباپه در دوران حضور مشترک در پاری‌سن‌ژرمن رابطه‌ای بسیار نزدیک پیدا کردند، اما مدافع تیم ملی مراکش پیش از این مسابقه تأکید کرد که دوستی آن‌ها در زمین جایی ندارد.

حکیمی در پاسخ به شوخی‌های یک کمدین مراکشی درباره رابطه دوستانه‌اش با امباپه گفت: او دوست من در زمین نیست.»

این جمله کوتاه، نشانه‌ای روشن از انگیزه بالای کاپیتان مراکش برای دیدار حساس برابر فرانسه است؛ مسابقه‌ای که می‌تواند برای شیرهای اطلس فرصتی برای جبران شکست نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ باشد. در آن مسابقه، فرانسه با نتیجه ۲ بر صفر مراکش را شکست داد و راهی فینال شد.

حالا دو کاپیتان در شرایطی دوباره مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند که هر دو امید اصلی تیم‌های خود برای صعود به مرحله نیمه‌نهایی محسوب می‌شوند. امباپه همچنان مهم‌ترین چهره هجومی فرانسه است و حکیمی نیز یکی از کلیدی‌ترین بازیکنان مراکش در مسیر تاریخی این تیم به شمار می‌رود.

باید دید در این جدال حساس، دوستی خارج از زمین میان حکیمی و امباپه چه تأثیری بر نبرد درون زمین خواهد داشت و آیا مدافع مراکش می‌تواند مانع از درخشش دوباره ستاره فرانسه شود یا خیر.

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