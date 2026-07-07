آلمادا: میدانم میتوانم بیشتر به آرژانتین کمک کنم
تیاگو آلمادا، مهاجم تیم ملی آرژانتین، پیش از دیدار حساس برابر مصر در جام جهانی تأکید کرد که آلبیسلسته باید برای عبور از مراحل دشوار آماده باشد و خودش نیز میتواند نقش پررنگتری در خط حمله تیم ایفا کند.
به گزارش ایلنا، تیاگو آلمادا پس از تمرین روز دوشنبه تیم ملی آرژانتین، درباره پیروزی دشوار این تیم برابر کیپورد گفت: «این یک جام جهانی است و میدانیم که در برخی لحظات باید سختی بکشیم. تیم در بازی گذشته توانست به خوبی از پس چالشها بربیاید و پیروزی را به دست آورد.»
این مهاجم آرژانتینی در آستانه دیدار برابر مصر، با اشاره به شرایط آمادهسازی تیم اظهار داشت: «انتظارات بسیار بالاست، اما بعد از بازی خستهکننده جمعه گذشته در میامی، زمان کمی برای تمرین داشتیم. هر تیمی میتواند چالشساز باشد و این جام جهانی بسیار دشوار است.»
آلمادا که در چهار بازی اخیر آرژانتین به میدان رفته، درباره انتقادها از عملکردش نیز گفت: «میدانم که میتوانم بیشتر به تیم در خط حمله کمک کنم. باید اشتباهات را اصلاح کرده و پیشرفت کنم.»
او همچنین در واکنش به مقایسه با آنخل دیماریا، ستاره سابق و تأثیرگذار تیم ملی آرژانتین، تأکید کرد: «نمیتوانم جای آنخل را بگیرم، او بازیکنی تاریخی و منحصربهفرد است. اما سعی میکنم کار خودم را به بهترین شکل انجام دهم.»