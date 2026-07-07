به گزارش ایلنا، تیاگو آلمادا پس از تمرین روز دوشنبه تیم ملی آرژانتین، درباره پیروزی دشوار این تیم برابر کیپ‌ورد گفت: «این یک جام جهانی است و می‌دانیم که در برخی لحظات باید سختی بکشیم. تیم در بازی گذشته توانست به خوبی از پس چالش‌ها بربیاید و پیروزی را به دست آورد.»

این مهاجم آرژانتینی در آستانه دیدار برابر مصر، با اشاره به شرایط آماده‌سازی تیم اظهار داشت: «انتظارات بسیار بالاست، اما بعد از بازی خسته‌کننده جمعه گذشته در میامی، زمان کمی برای تمرین داشتیم. هر تیمی می‌تواند چالش‌ساز باشد و این جام جهانی بسیار دشوار است.»

آلمادا که در چهار بازی اخیر آرژانتین به میدان رفته، درباره انتقادها از عملکردش نیز گفت: «می‌دانم که می‌توانم بیشتر به تیم در خط حمله کمک کنم. باید اشتباهات را اصلاح کرده و پیشرفت کنم.»

او همچنین در واکنش به مقایسه با آنخل دی‌ماریا، ستاره سابق و تأثیرگذار تیم ملی آرژانتین، تأکید کرد: «نمی‌توانم جای آنخل را بگیرم، او بازیکنی تاریخی و منحصربه‌فرد است. اما سعی می‌کنم کار خودم را به بهترین شکل انجام دهم.»

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