پاردس: باید در دفاع منظمتر باشیم
لئاندرو پاردس، هافبک تیم ملی آرژانتین، پیش از دیدار حساس برابر مصر در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، تأکید کرد آلبیسلسته برای ادامه مسیر باید از نظر دفاعی منظمتر و هماهنگتر عمل کند.
به گزارش ایلنا، لئاندرو پاردس که از نخستین فراخوان لیونل اسکالونی همواره در جمع ملیپوشان آرژانتین حضور داشته، در نشست خبری پیش از آخرین تمرین این تیم درباره وضعیت خود گفت: «من همیشه خودم را به عنوان بازیکن اصلی میبینم، اما تصمیم با کادر فنی است.»
او در ادامه با اشاره به دشواری دیدار پیشروی آرژانتین برابر مصر اظهار داشت: «کیپورد به ما آموخت که هیچ بازی آسانی وجود ندارد. مصر بسیار دشوار خواهد بود.»
هافبک تیم ملی آرژانتین با تأکید بر قدرت هجومی مصر افزود: «ما باید بهخوبی سازماندهی شویم و ارتباط بین بازیکنان میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند. باید به بازی خودمان فکر کنیم و مانند همیشه نقش اصلی را ایفا کنیم.»
پاردس همچنین درباره ایرادهای دفاعی آرژانتین در دیدار برابر کیپورد گفت: «در تحلیل بازی متوجه شدیم که باید در دفاع منظمتر باشیم. با توپ، بازیکنان ما میتوانند حریف را به هم بریزند، اما در دفاع باید بهتر عمل کنیم. در دو گل حریف میتوانستیم شرایط را بهتر مدیریت کنیم.»
او در پایان درباره شرایط بدنی بازیکنان تیم ملی آرژانتین تصریح کرد: «خستگی در این مرحله از فصل و جام جهانی طبیعی است، اما در بازی با کیپورد، گرما و وضعیت زمین نیز تأثیرگذار بود.»