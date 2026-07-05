زندگی آمریکایی فرانک لبوف:از فوتبال با ستارههای هالیوود تا شکرگزاری در خانه جیم کری
فرانک لبوف، مدافع سابق تیم ملی فرانسه و قهرمان جام جهانی ۱۹۹۸، سالها پس از پایان دوران بازیگریاش از تجربه متفاوت زندگی در لسآنجلس، ورود به دنیای بازیگری و خاطرات عجیبش با چهرههای مشهور هالیوود پرده برداشت.
به گزارش ایلنا، فرانک لبوف که پس از دوران حرفهای فوتبال مدتی طولانی در آمریکا زندگی کرد، در گفتوگویی با اکیپ از هشت سال زندگی در لسآنجلس سخن گفته؛ شهری که به اعتقاد او میتواند هم محل کشف دوباره خود باشد و هم جایی برای گم شدن در میان رؤیاهای بزرگ.
لبوف که امروز به عنوان تحلیلگر ورزشی فعالیت میکند، پس از پایان دوران بازیگریاش راهی آمریکا شد تا فصل تازهای از زندگی خود را تجربه کند؛ فصلی که ترکیبی از فوتبال، بازیگری، تنهایی، شهرت پنهان و معاشرت با ستارههای هالیوود بود.
او درباره نخستین برداشتش از لسآنجلس گفت:
«لسآنجلس شهری است که برای ماشینها ساخته شده، نه برای پیادهروی. اما مردم در آنجا به هم احترام میگذارند و نوعی آرامش خاص در فضا وجود دارد. من واقعاً از زندگی در آن شهر لذت بردم و دوستان خوبی پیدا کردم.»
فوتبال در میان بازیگران
یکی از تجربههای مهم لبوف در آمریکا، حضور در تیم هالیوود یونایتد بود؛ تیمی غیرمعمول که در آن چهرههای سینما، موسیقی و ورزش کنار هم فوتبال بازی میکردند.
لبوف میگوید این تیم برای او فقط یک سرگرمی نبود، بلکه راهی برای بازگشت به تعادل روحی پس از پایان دوران حرفهای فوتبال محسوب میشد.
او توضیح داد:
«هالیوود یونایتد به من کمک کرد دوباره خودم را پیدا کنم. بعد از پایان دوران بازی با مشکلات زیادی روبهرو شدم، اما فوتبال در آن تیم دوباره به من انگیزه داد.»
قهرمان جهان، بازیگر ناشناس
لبوف در لسآنجلس با وجود سابقه قهرمانی جهان، زندگی متفاوتی را تجربه کرد. او در آمریکا نه مثل فرانسه چهرهای کاملاً شناختهشده بود و نه مثل دوران فوتبالش در مرکز توجه قرار داشت.
او با شوخی و حسرت میگوید:
«در لسآنجلس به عنوان یک بازیگر ناشناخته زندگی میکردم. حتی دو سال طول کشید تا یک عکاس مرا بشناسد.»
این مدافع سابق چلسی و مارسی، پس از فوتبال به دنیای بازیگری علاقهمند شد و تلاش کرد در هالیوود مسیر تازهای برای خود بسازد؛ مسیری که برخلاف فوتبال، نیاز به شروعی تقریباً از صفر داشت.
شکرگزاری در خانه جیم کری
یکی از خاطرات جذاب لبوف از زندگی آمریکاییاش، حضور در مراسم روز شکرگزاری در خانه جیم کری ، بازیگر مشهور هالیوود است.
لبوف درباره آن تجربه گفت:
«اینگونه بود که یک روز برای شکرگزاری خودم را در خانه جیم کری دیدم. او حتی به من نشان داد چطور ماسک را امتحان کنم.»
این خاطره، تصویری از زندگی متفاوتی است که لبوف در لسآنجلس تجربه کرد؛ جایی که قهرمان جام جهانی فرانسه میتوانست یک روز در زمین فوتبال با بازیگران همتیمی شود و روز دیگر مهمان خانه یکی از معروفترین کمدینهای جهان باشد.
شهری برای پیدا شدن یا گم شدن
لبوف لسآنجلس را شهری دوگانه توصیف میکند؛ جایی که میتواند به افراد فرصت ساختن دوباره زندگی بدهد، اما در عین حال اگر مراقب نباشند، آنها را در رؤیاها و فشارهایش گم کند.
او در بخش دیگری از صحبتهایش به شهرت متفاوت خود در فرانسه اشاره کرد و با طنز گفت که هنوز هم برخی او را به خاطر تبلیغات تلویزیونیاش میشناسند.
لبوف گفت:
«در فرانسه گاهی به خاطر تبلیغاتم شناخته میشوم و بعضی وقتها باید توضیح بدهم که فروشنده خودرو نیستم.»
فرانک لبوف، که نامش برای همیشه با قهرمانی فرانسه در جام جهانی ۱۹۹۸ گره خورده، در روایت زندگی آمریکاییاش چهرهای متفاوت از خود نشان میدهد؛ فوتبالیستی که پس از پایان دوران بازی، به دنبال تجربهای تازه رفت و در شهری پر از رؤیا، بار دیگر خودش را از نو ساخت.