به گزارش ایلنا، حادثه مربوط به دربی تورین است که روز ۲۴ مه برگزار شد و در جریان آن، درگیری‌هایی بیرون از ورزشگاه میان گروه‌هایی از هواداران و نیروهای امنیتی رخ داد. این اتفاق با زخمی شدن چند نفر همراه بود و از همان زمان، تحقیقات قضایی برای بررسی جزئیات ماجرا آغاز شد.

بر اساس گزارش توتو اسپورت، پس از چند ماه بررسی، دادستانی تورین یک مأمور پلیس را به عنوان مظنون اصلی یکی از بخش‌های این پرونده شناسایی کرده است. اتهام مطرح‌شده علیه این مأمور، استفاده غیرمجاز و نادرست از گاز اشک‌آور در جریان کنترل درگیری‌هاست؛ اقدامی که به گفته دادستانی، باعث جراحت شدید یکی از هواداران یوونتوس شده است.

تحقیقات اولیه نشان می‌دهد این مأمور در زمان انجام وظیفه، از ابزار ضدشورش به شکلی استفاده کرده که با مقررات و شرایط صحنه حادثه همخوانی نداشته است. به همین دلیل، دادستانی با استناد به شواهد جمع‌آوری‌شده، درخواست اعمال تدابیر احتیاطی و قرار بازداشت خانگی او را به دادگاه ارائه کرده است.

این مأمور پلیس در چارچوب تحقیقات مورد بازجویی قرار گرفته و اکنون تصمیم نهایی درباره درخواست دادستانی برعهده قاضی پرونده خواهد بود.

در عین حال، دادستانی تورین در اطلاعیه خود تأکید کرده که پرونده همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و اصل بی‌گناهی تا زمان اثبات جرم باید درباره فرد مظنون رعایت شود.

حادثه دربی تورین بار دیگر بحث درباره مدیریت امنیتی مسابقات حساس، نحوه کنترل درگیری‌های هواداری و حدود استفاده از تجهیزات ضدشورش در فوتبال ایتالیا را به صدر اخبار برده است؛ موضوعی که حالا با ورود رسمی دستگاه قضایی، ابعاد جدی‌تری پیدا کرده و می‌تواند پیامدهای مهمی برای مسئولان امنیتی مسابقات داشته باشد.

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