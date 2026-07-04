اونای سیمون و رکوردی تاریخی؛ دیوار اسپانیا از زنگا هم عبور کرد
اونای سیمون با ثبت ۵۱۹ دقیقه بدون دریافت گل در جام جهانی، رکورد تاریخی والتر زنگا را شکست و نام خود را در میان بزرگترین دروازهبانهای تاریخ این رقابتها ثبت کرد.
به گزارش ایلنا، دروازهبان تیم ملی اسپانیا و باشگاه اتلتیک بیلبائو در جام جهانی ۲۰۲۶ به یکی از چهرههای ویژه لاروخا تبدیل شده است. سیمون که در سالهای اخیر همواره یکی از مهرههای ثابت تیم ملی اسپانیا بوده، حالا با عبور از رکورد افسانهای والتر زنگا، جایگاه تازهای در تاریخ جام جهانی پیدا کرده است.
رکورد قبلی در اختیار والتر زنگا، دروازهبان سابق تیم ملی ایتالیا بود که در جام جهانی ۱۹۹۰ موفق شده بود دقایق طولانی دروازه خود را بسته نگه دارد. حالا اونای سیمون با رسیدن به رکورد ۵۱۹ دقیقه کلینشیت متوالی، از این عدد عبور کرده و به رکورددار جدید تاریخ جام جهانی تبدیل شده است.
سیمون در جریان دیدار اسپانیا مقابل اتریش این رکورد را به نام خود ثبت کرد و حالا در آستانه بازی حساس بعدی برابر پرتغال، این فرصت را دارد که رکورد خود را دستنیافتنیتر کند.
دروازهبانی که آرامآرام تاریخساز شد
اونای سیمون که بهتازگی ۲۹ ساله شده، برخلاف بسیاری از ستارههای پرزرقوبرق اسپانیا، مسیرش را با آرامش و ثبات طی کرده است. او سالهاست در اتلتیک بیلبائو به عنوان دروازهبان اول بازی میکند و در تیم ملی نیز به انتخاب اصلی کادر فنی تبدیل شده است.
سیمون تاکنون ۶۲ بازی ملی برای اسپانیا انجام داده و از این نظر، رکورددار بیشترین تعداد بازی ملی در میان بازیکنان تاریخ اتلتیک بیلبائو در تیم ملی اسپانیا محسوب میشود.
او پیش از این نیز در لحظات بزرگ برای اسپانیا درخشیده بود؛ از جمله در فینال لیگ ملتهای اروپا ۲۰۲۳ برابر کرواسی که با مهار دو ضربه پنالتی، نقش مهمی در قهرمانی لاروخا داشت.
مجموعهای از افتخارات ملی و باشگاهی
کارنامه سیمون فقط به این رکورد تاریخی محدود نمیشود. او با تیم ملی اسپانیا قهرمان لیگ ملتهای اروپا در سال ۲۰۲۳ شد، در یورو ۲۰۲۴ نیز جام قهرمانی را بالای سر برد و پیشتر در ردههای پایه هم با تیمهای زیر ۱۹ و زیر ۲۱ سال اسپانیا قهرمانی اروپا را تجربه کرده بود.
سیمون همچنین مدال نقره المپیک توکیو ۲۰۲۱ را در کارنامه دارد؛ افتخاری که جایگاه او را به عنوان یکی از موفقترین دروازهبانهای نسل جدید فوتبال اسپانیا تثبیت میکند.
در رده باشگاهی نیز او با اتلتیک بیلبائو به قهرمانی سوپرجام اسپانیا در سال ۲۰۲۱ و کوپا دلری در سال ۲۰۲۴ رسیده و با انجام بیش از ۲۶۰ بازی برای این باشگاه، به یکی از نمادهای نسل جدید بیلبائو تبدیل شده است.
از جایزه زامورا تا یاشین
فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۳ برای سیمون یکی از بهترین مقاطع دوران حرفهایاش بود. او با نمایشهای درخشان در لالیگا جایزه زامورا را به عنوان بهترین دروازهبان فصل از نظر میانگین گل خورده به دست آورد.
در همان سال، نام او در میان بهترین دروازهبانهای جهان نیز قرار گرفت و در جوایز یاشین، جایگاهی ویژه پیدا کرد.
اکنون در جام جهانی ۲۰۲۶، اونای سیمون نهتنها یکی از ستونهای اصلی اسپانیاست، بلکه با رکوردی تاریخی نشان داده که دوران درخشش او هنوز به پایان نرسیده است؛ دروازهبانی که بیسروصدا پیش رفت، اما حالا در قلب تاریخ جام جهانی ایستاده است.