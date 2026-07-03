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محرموویچ در یک قدمی یوونتوس

مدافع بوسنیایی با قراردادی ۱۸ میلیون یورویی راهی تورین می‌شود

مدافع بوسنیایی با قراردادی ۱۸ میلیون یورویی راهی تورین می‌شود
کد خبر : 1807954
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باشگاه یوونتوس به توافق نهایی برای جذب طارق محرموویچ، مدافع بوسنیایی ساسولو، نزدیک شده و انتظار می‌رود این انتقال پس از پایان حضور این بازیکن در جام جهانی ۲۰۲۶ به صورت رسمی اعلام شود.

به گزارش ایلنا، مذاکرات میان یوونتوس و ساسولو به مراحل پایانی رسیده و دو باشگاه بر سر انتقالی به ارزش ۱۸ میلیون یورو (۱۶ میلیون یورو مبلغ ثابت به همراه ۲ میلیون یورو پاداش) به توافق رسیده‌اند.

بر اساس این گزارش، توافق شخصی با محرموویچ نیز حاصل شده و این مدافع ۲۳ ساله قراردادی پنج ساله با بیانکونری امضا خواهد کرد؛ قراردادی که دستمزد سالانه‌ای بیش از ۲ میلیون یورو برای او به همراه خواهد داشت.

یوونتوس مدت‌ها عملکرد محرموویچ را زیر نظر داشت و مدیران این باشگاه معتقدند او پس از دو فصل حضور موفق در ساسولو، آماده برداشتن گام بعدی در دوران حرفه‌ای خود و حضور در یکی از بزرگ‌ترین باشگاه‌های ایتالیا است.

یکی از نکات جالب این انتقال، نقش کنعان ییلدیز، ستاره جوان یوونتوس، عنوان شده است. رسانه‌های ایتالیایی مدعی هستند رابطه نزدیک این دو بازیکن، روند مذاکرات را تسهیل کرده و در تصمیم نهایی محرموویچ برای انتخاب یوونتوس تأثیرگذار بوده است.

مدافع بوسنیایی با قراردادی ۱۸ میلیون یورویی راهی تورین می‌شود

همچنین لوچانو اسپالتی، سرمربی جدید یوونتوس، از جذب این مدافع استقبال کرده و اعتقاد دارد محرموویچ می‌تواند در سال‌های آینده به یکی از مهره‌های ثابت خط دفاعی تیمش تبدیل شود.

در صورت نهایی شدن این انتقال، محرموویچ دومین خرید تابستانی یوونتوس پس از جذب اکهاتور خواهد بود؛ انتقالی که نشان می‌دهد مدیران بیانکونری با سرمایه‌گذاری روی بازیکنان جوان و آینده‌دار، به دنبال بازسازی تیم و بازگشت به روزهای اوج هستند.

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