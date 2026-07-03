خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بحران نیمکت آتزوری

مشکل فوتبال ایتالیا فقط انتخاب سرمربی نیست

مشکل فوتبال ایتالیا فقط انتخاب سرمربی نیست
کد خبر : 1807951
لینک کوتاه کپی شد.

در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره سرمربی آینده تیم ملی ایتالیا ادامه دارد، بسیاری از کارشناسان معتقدند بحران آتزوری فراتر از انتخاب یک مربی جدید است و فوتبال این کشور به اصلاحاتی عمیق‌تر نیاز دارد.

به گزارش ایلنا، در هفته‌های اخیر نام‌های مختلفی برای هدایت تیم ملی ایتالیا مطرح شده‌اند، اما فضای ایجاد شده پیرامون این انتخاب با انتقادهای فراوانی همراه بوده است. بسیاری معتقدند روند انتخاب سرمربی بیش از حد تحت تأثیر فشار رسانه‌ها و فضای سیاسی است و از مسیر حرفه‌ای فاصله گرفته است.

در این میان، نام‌هایی مانند روبرتو مانچینی و آنتونیو کونته بار دیگر به عنوان گزینه‌های اصلی نیمکت آتزوری مطرح شده‌اند، اما هنوز هیچ تصمیم رسمی در این خصوص اتخاذ نشده است.

کارشناسان فوتبال ایتالیا هشدار می‌دهند که تبدیل شدن انتخاب سرمربی به یک کشمکش رسانه‌ای، تنها به آشفتگی بیشتر فوتبال این کشور دامن می‌زند و اعتبار تیم ملی را خدشه‌دار می‌کند.

مشکل فوتبال ایتالیا فقط انتخاب سرمربی نیست

در همین راستا، برخی تحلیلگران تأکید دارند که مشکل اصلی فوتبال ایتالیا صرفاً روی نیمکت خلاصه نمی‌شود. به اعتقاد آن‌ها، آتزوری برای بازگشت به روزهای اوج، بیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری در فوتبال پایه، پرورش استعدادهای جوان، اصلاح ساختار آکادمی‌ها و برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد.

این دیدگاه پس از ناکامی‌های اخیر ایتالیا و غیبت دوباره این تیم در جام جهانی، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که حتی سرمربیان و اسطوره‌های فوتبال این کشور نیز بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند.

در شرایطی که هواداران منتظر معرفی سرمربی جدید هستند، بسیاری معتقدند انتخاب هر نامی بدون اجرای اصلاحات ساختاری، نمی‌تواند تضمینی برای بازگشت ایتالیا به جمع قدرت‌های اول فوتبال جهان باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی