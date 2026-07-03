مشکل فوتبال ایتالیا فقط انتخاب سرمربی نیست

به گزارش ایلنا، در هفته‌های اخیر نام‌های مختلفی برای هدایت تیم ملی ایتالیا مطرح شده‌اند، اما فضای ایجاد شده پیرامون این انتخاب با انتقادهای فراوانی همراه بوده است. بسیاری معتقدند روند انتخاب سرمربی بیش از حد تحت تأثیر فشار رسانه‌ها و فضای سیاسی است و از مسیر حرفه‌ای فاصله گرفته است.

در این میان، نام‌هایی مانند روبرتو مانچینی و آنتونیو کونته بار دیگر به عنوان گزینه‌های اصلی نیمکت آتزوری مطرح شده‌اند، اما هنوز هیچ تصمیم رسمی در این خصوص اتخاذ نشده است.

کارشناسان فوتبال ایتالیا هشدار می‌دهند که تبدیل شدن انتخاب سرمربی به یک کشمکش رسانه‌ای، تنها به آشفتگی بیشتر فوتبال این کشور دامن می‌زند و اعتبار تیم ملی را خدشه‌دار می‌کند.

در همین راستا، برخی تحلیلگران تأکید دارند که مشکل اصلی فوتبال ایتالیا صرفاً روی نیمکت خلاصه نمی‌شود. به اعتقاد آن‌ها، آتزوری برای بازگشت به روزهای اوج، بیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری در فوتبال پایه، پرورش استعدادهای جوان، اصلاح ساختار آکادمی‌ها و برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد.

این دیدگاه پس از ناکامی‌های اخیر ایتالیا و غیبت دوباره این تیم در جام جهانی، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که حتی سرمربیان و اسطوره‌های فوتبال این کشور نیز بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند.

در شرایطی که هواداران منتظر معرفی سرمربی جدید هستند، بسیاری معتقدند انتخاب هر نامی بدون اجرای اصلاحات ساختاری، نمی‌تواند تضمینی برای بازگشت ایتالیا به جمع قدرت‌های اول فوتبال جهان باشد.

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