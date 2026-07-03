به گزارش ایلنا، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ دو بازیکن به استناد این قانون از زمین مسابقه اخراج شدند.

میگل آلمیرون، هافبک پاراگوئه، در دیدار مرحله گروهی برابر ترکیه و همچنین پیرو هینکاپیه، مدافع اکوادور، در بازی مرحله حذفی مقابل مکزیک، به دلیل نقض این قانون با کارت قرمز مستقیم روبه‌رو شدند.

این قانون که در رسانه‌ها با عنوان «قانون وینی جونیور» شناخته می‌شود، پس از پرونده مربوط به اتهام توهین نژادپرستانه به وینیسیوس جونیور در دیدار رئال مادرید و بنفیکا در لیگ قهرمانان اروپا مطرح شد. در آن پرونده، پریستیانی از سوی یوفا به دلیل رفتار تبعیض‌آمیز، شش جلسه از همراهی تیمش محروم شد.

با این حال، یوفا اعلام کرده که این قانون را در رقابت‌های اروپایی به اجرا نخواهد گذاشت و در برخورد با موارد مشابه همچنان از مقررات انضباطی و رویه‌های موجود استفاده خواهد کرد.

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