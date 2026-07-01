برنامه ویژه آمریکا برای شکست بوسنی هرزگوین

کارشناسان معتقدند شاگردان آمریکا برای عبور از این مرحله باید از همان دقایق ابتدایی با رویکردی هجومی وارد زمین شوند و با گل زودهنگام، کنترل مسابقه را در دست بگیرند. به باور آن‌ها، حفظ تمرکز و دوری از فشار روانی مسابقه نیز نقش مهمی در موفقیت این تیم خواهد داشت.

با وجود عملکرد قابل قبول آمریکا در بازی‌های گذشته، خط دفاعی این تیم هنوز برابر یک حریف قدرتمند به چالش کشیده نشده است و این موضوع می‌تواند در دیدار پیش‌رو به یکی از دغدغه‌های اصلی کادر فنی تبدیل شود. همچنین وابستگی خط میانی به مهره‌هایی مانند تایلر آدامز، احتمال بروز مشکل در صورت غیبت یا مصدومیت این بازیکن را افزایش داده است.

در سوی مقابل، بوسنی و هرزگوین با تکیه بر مهره‌های باتجربه‌ای مانند ارمیدین دمیروویچ و ادین ژکو امیدوار است از فرصت‌های هجومی خود نهایت استفاده را ببرد و مدافعان آمریکا را تحت فشار قرار دهد.

پیش‌بینی‌ها از برگزاری دیداری نزدیک و فشرده حکایت دارد؛ مسابقه‌ای که می‌تواند یکی از جذاب‌ترین بازی‌های این مرحله از جام جهانی باشد و سرنوشت صعود را با جزئیات رقم بزند.