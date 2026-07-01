ترکیب احتمالی آمریکا
مأموریت ویژه یانکیها در کالیفرنیا برای رزرو بلیت مرحله 1/8 نهایی
تیم ملی فوتبال آمریکا در دیداری سرنوشتساز از مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، در استادیوم خلیج سانفرانسیسکو به مصاف بوسنی و هرزگوین میرود.
به گزارش ایلنا، شاگردان موریسیو پوچتینو با کسب ۶ امتیاز و به عنوان صدرنشین گروه D گام به این مرحله گذاشتهاند؛ آنها ابتدا پاراگوئه را با نتیجه ۴ بر ۱ در هم کوبیدند و سپس با ۲ گل از سد استرالیا گذشتند، اما در آخرین بازی مرحله گروهی که یک دیدار تشریفاتی بود، با ترکیبی کاملاً دگرگونشده و نیمکتنشین کردن ستارههای اصلی، تن به شکست ۳ بر ۲ مقابل ترکیه دادند. یانکیها از سال ۲۰۰۲ تاکنون موفق به پیروزی در هیچیک از مسابقات مرحله حذفی جام جهانی نشدهاند و آمار عجیب ۱۲ شکست متوالی در مواجهه با کشورهای عضو اتحادیه فوتبال اروپا (UEFA) را کارنامه خود دارند.
بازگشت کاپیتان به ترکیب اصلی و آخرین وضعیت مصدومان آمریکا
کریستین پولیشیچ پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت، کاملاً آماده است و انتظار میرود برای اولین بار پس از دیدار افتتاحیه مقابل پاراگوئه، در ترکیب اولیه یانکیها قرار بگیرد. مهاجم آث میلان در پیروزی ۴-۱ بازی اول روی هر دو گل ابتدایی تیمش نقش مستقیم داشت، اما آسیبدیدگی از ناحیه ساق پا باعث شد بازی برابر استرالیا را از دست بدهد. او در دیدار مقابل ترکیه به عنوان یار تعویضی به میدان آمد و بلافاصله سطح بازی تیمش را ارتقا داد. پولیشیچ روز سهشنبه به خبرنگاران گفت که «حس خوبی دارد» و پوچتینو نیز حضور او در ترکیب را تأیید کرده است.
با این حال، سه بازیکن آمریکا پیش از نهایی شدن لیست تیم باید تستهای آمادگی جسمانی را پشت سر بگذارند. کریستین رولدان به دلیل مصدومیت عضلانی هنوز حتی یک دقیقه هم در این تورنمنت بازی نکرده و حضورش در این مسابقه نیز با ابهام بزرگی روبروست، هرچند او در هر صورت جایی در ترکیب احتمالی نداشت. مارک مکنزی با مشکل پا دست و پنجه نرم میکند و آستون تراستی نیز در حال مداوای مچ پای خود است؛ حضور این دو مدافع در ترکیب اصلی بعید به نظر میرسد اما در صورت تأیید کادر پزشکی میتوانند از روی نیمکت به تیم کمک کنند.
آرایش تهاجمی برای شکست طلسم اروپا
چهار بازیکن کلیدی آمریکا یعنی تایلر آدامز، فولارین بالوگان، کریس ریچاردز و آنتونی رابینسون که در بازی با ترکیه به دلیل خطر محرومیت ناشی از کارت زرد استراحت کرده بودند، همگی به ترکیب اصلی بازمیگردند. آدامز و مالک تیلمان زوج هافبک دفاعی (دبل پیوت) تیم را تشکیل میدهند تا با پوشش تدافعی خود، فضا را برای پیشروی و بازیسازی وستون مککنی و کریستین پولیشیچ در بخشهای تهاجمیتر زمین فراهم کنند.
سرجینیو دست جناح راست را پوشش میدهد و رابینسون در سمت چپ خط دفاعی به کار گرفته خواهد شد. در پیشانی خط حمله، فولارین بالوگان که در دو بازی اول خود آمار درخشان دو گل و یک پاس گل را ثبت کرده بود، رهبر آتشبار آمریکا خواهد بود. الکس فریمن و تیم ریم در کنار کریس ریچاردز خط دفاعی چهار نفره یانکیها را تکمیل میکنند و مت فریس نیز همچنان وظیفه حراست از دروازه را بر عهده خواهد داشت.
ترکیب احتمالی تیم ملی آمریکا (۱-۳-۲-۴):
مت فریس؛ الکس فریمن، کریس ریچاردز، تیم ریم، آنتونی رابینسون؛ تایلر آدامز، مالک تیلمان؛ سرجینیو دست، وستون مککنی، کریستین پولیشیچ؛ فولارین بالوگان.