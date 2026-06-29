واکنش مهدی تیکدری به قرارداد با پرسپولیس

به گزارش ایلنا، مهدی تیکدری، بازیکن گل‌گهر سیرجان، پس از شکست تیمش مقابل چادرملو اردکان در پلی‌آف سهمیه آسیایی، ابراز امیدواری کرد رأی کمیته استیناف به سود گل‌گهر صادر شود و این تیم همچنان شانس حضور در رقابت‌های آسیایی را داشته باشد.

تیکدری درباره شرایط برگزاری این مسابقه گفت: «شرایط برای هر دو تیم واقعاً سخت بود. نمی‌شود با دو، سه روز تمرین وارد چنین مسابقه‌ای شد. برای من مهم بود که سالم از زمین بیرون بیایم، هرچند خیلی دوست داشتیم سهمیه آسیا را به دست بیاوریم، اما این اتفاق نیفتاد.»

وی در پاسخ به پرسشی درباره عادلانه بودن برگزاری پلی‌آف اظهار کرد: «اگر قرار است جدول فریز شده ملاک باشد، باید تکلیف همه چیز مشخص شود. حالا باید منتظر رأی کمیته استیناف بمانیم و ببینیم چه تصمیمی گرفته می‌شود.»

بازیکن گل‌گهر در ادامه افزود: «فکر می‌کنم رأی استیناف طی یکی، دو روز آینده به سود گل‌گهر صادر شود و در آن صورت ما به آسیا می‌رویم و این مسابقه در عمل یک دیدار دوستانه خواهد بود.»

تیکدری درباره امید گل‌گهر به کسب سهمیه آسیایی نیز گفت: «اگر نتیجه پرونده سه بر صفر به سود ما اعلام شود، باید نماینده ایران در آسیا باشیم. اگر هم رأی دیگری صادر شود، تکلیف‌مان مشخص خواهد شد.»

وی درباره آینده خود و پایان قراردادش با گل‌گهر اظهار داشت: «قراردادم به پایان رسیده و طی یکی، دو روز آینده تصمیم نهایی‌ام را می‌گیرم. اگر شرایط فراهم باشد درباره ادامه همکاری صحبت می‌کنیم، اما گل‌گهر همیشه باشگاه مهمی برای من بوده و از حمایت‌های آقای افسری در این سال‌ها قدردانی می‌کنم.»

تیکدری در واکنش به شایعات مربوط به پرسپولیس نیز گفت: «پیشنهاد همیشه وجود دارد، اما پرسپولیس ابتدا باید وضعیت سرمربی‌اش را مشخص کند. بعد از آن درباره مسائل دیگر می‌توان صحبت کرد.»

او در پایان درباره خط خوردن از فهرست نهایی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ خاطرنشان کرد: «برای کادر فنی و بازیکنان تیم ملی آرزوی موفقیت دارم. آنها در شرایط سختی مسابقه دادند و به نظرم روی بدشانسی صعود نکردند. درباره دعوت به تیم ملی هم تصمیم با سرمربی است و من فقط باید با عملکردم تلاش کنم تا دوباره شانس حضور پیدا کنم.»

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