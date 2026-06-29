تصمیم مهم آنچلوتی درباره نیمار

به گزارش ایلنا، کارلو آنچلوتی اعلام کرد نیمار از نظر بدنی شرایط بهتری نسبت به هفته گذشته دارد، اما احتمالاً دیدار حساس برزیل مقابل ژاپن را از روی نیمکت آغاز خواهد کرد و در صورت نیاز به میدان می‌رود.

نیمار که به دلیل مصدومیت از ناحیه ساق پا دو دیدار نخست مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست داده بود، در آخرین مسابقه برابر اسکاتلند به ترکیب بازگشت و به‌عنوان بازیکن تعویضی دقایقی برای سلسائو به میدان رفت.

سرمربی ایتالیایی تیم ملی برزیل درباره وضعیت کاپیتان تیمش گفت روند آماده‌سازی این بازیکن رضایت‌بخش بوده و او اکنون توانایی حضور بیش از ۱۵ دقیقه در زمین را دارد، اما مدت زمان بازی نیمار به شرایط مسابقه و نیاز فنی تیم بستگی خواهد داشت.

بر همین اساس، انتظار می‌رود آنچلوتی بار دیگر از نیمار به‌عنوان مهره‌ای تأثیرگذار در نیمه دوم استفاده کند تا در صورت گره خوردن بازی، از تجربه و توانایی‌های هجومی او بهره ببرد.

کادر فنی برزیل با توجه به سابقه مصدومیت‌های متوالی این ستاره ۳۴ ساله، قصد ندارد برای بازگرداندن او به ترکیب اصلی عجله کند. نیمار پس از پشت سر گذاشتن آسیب‌دیدگی شدید زانو، بارها با مشکلات جسمانی مواجه شده و همین موضوع باعث شده آنچلوتی با احتیاط بیشتری درباره استفاده از او تصمیم بگیرد.

در صورت صعود برزیل به مراحل پایانی جام جهانی نیز احتمال دارد نیمار همچنان نقش بازیکن تعویضی را ایفا کند و آنچلوتی در خط حمله از گزینه‌هایی مانند وینیسیوس جونیور، ماتئوس کونیا، رایان و گابریل مارتینلی در ترکیب اصلی بهره ببرد.

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