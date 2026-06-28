به گزارش ایلنا، روبرتو مارتینز ایده استراحت دادن به رونالدو را رد کرد و اصرار داشت که مقایسه نیازهای بدنی کاپیتان تیمش با بازیکنانی نظیر مسی یا هالند کاری «بچه‌گانه» است. رونالدو در جریان تساوی ۰-۰ پرتغال مقابل کلمبیا ۹۰ دقیقه کامل در زمین حضور داشت؛ نتیجه‌ای که باعث شد سلسائو به مقام دوم گروه K بسنده کند. این فوق‌ستاره ۴۱ ساله اکنون تمام ۲۷۰ دقیقه مسابقات مرحله گروهی کشورش را پشت سر گذاشته است، آن هم در شرایطی که سایر تیم‌ها ترجیح دادند به مهره‌های کلیدی خود پیش از آغاز مراحل حذفی استراحت بدهند. در حالی که نروژ و آرژانتین تصمیم گرفتند به هالند و مسی استراحت بدهند، مارتینز همچنان بر این باور است که مهره مار تیمش از نظر «ذهنی و بدنی» کاملاً قادر است بدون استراحت خط حمله را رهبری کند.

فرار بزرگ از مقایسه با مسی و هالند

مارتینز در کنفرانس خبری خود در میامی گاردنز، به سرعت به سوالات مربوط به علت عدم چرخش و استراحت رونالدو واکنش نشان داد و این بحث را به کل بست.

سرمربی اسپانیایی پرتغال صراحتاً اعلام کرد:

«ما رونالدو را با بازیکنان تیم‌های دیگر مقایسه نمی‌کنیم. این کار بچه‌گانه است. کریستیانو عادت دارد در زمان مناسب در مکان مناسب باشد. این بیشتر به مسئله قدرت ذهنی بالا، انضباط همیشگی در موقعیت‌شناسی و فضاسازی مداوم در الگوهای هجومی ما مربوط می‌شود.»

این سرمربی در ادامه توضیح داد که فرآیند انتخاب بازیکنان او بر اساس داده‌های فردی است، نه داستان‌سرایی‌های بیرونی.

او در این باره افزود:«بازی کردن در ۹۰ دقیقه کامل برای کریستیانو مسئله و مشکلی نیست، اما شاید در بازی بعدی نیاز به ایجاد تغییر داشته باشیم که این موضوع دقیقاً مثل هر بازیکن دیگری است. ما از ۲۱ بازیکن داخل زمین استفاده کرده‌ایم، بنابراین دقایق بازی را میان بازیکنان تقسیم می‌کنیم.»

رونالدو تنها مهره بدون جانشین سلسائو

پرتغال در جریان این تساوی نفس‌گیر مقابل کلمبیا از چندین تعویض تاکتیکی استفاده کرد، اما رونالدو تنها مهره ثابت و بدون تغییر ترکیب در زمین مسابقه بود. مارتینز خاطرنشان کرد که سایر مناطق زمین به دلیل نیازهای فیزیکی پست‌های خاص، به چرخش‌های مکرر و بیشتری نیاز دارند.

او در این رابطه گفت:«امروز ما از ژائو نوس و روبن نوس برای ۴۵ دقیقه استفاده کردیم و همین کار را با دیوگو دالو و ژائو کانسلو انجام دادیم، چرا که پست‌های مختلف، نیازهای بدنی متفاوتی دارند. تعیین اینکه چه کسی فیکس بازی کند و چه کسی روی نیمکت بنشیند، برای کادر فنی پرتغال یک علم است. بازیکنانی هستند که در آمادگی کامل به سر نمی‌برند، اما تمام داده‌هایی که ما جمع‌آوری می‌کنیم برای کمک به ما در اتخاذ این تصمیمات بسیار حیاتی و مهم هستند.»

با وجود عدم گلزنی رونالدو در دیدار برابر کلمبیا، سرمربی پرتغال همچنان به آمادگی بدنی کاپیتان خود ایمان کامل دارد.

جنگ گلادیاتورها در تورنتو کلید خورد

تساوی مقابل کلمبیا به این معنی است که پرتغال اکنون باید خود را برای یک نبرد فوق‌العاده حساس در مرحله یک‌شانزدهم نهایی مقابل کرواسی آماده کند؛ دیداری که همین پنجشنبه در تورنتو برگزار خواهد شد. ناکامی در صدرنشینی گروه، آن‌ها را در مسیر برخورد احتمالی با اسپانیا، قهرمان یورو ۲۰۲۴، در مرحله بعدی قرار داده است، اما مارتینز در حال حاضر تنها روی پیشرفت فوری تیمش با ورود به مراحل حساس و نهایی تورنمنت تمرکز کرده است.

مارتینز در پایان توضیح داد:«اکنون زمان هماهنگی، پیشرفت و هدایت مسابقات به همان سمتی است که خودمان می‌خواهیم؛ یعنی با مالکیت توپ بیشتر و کنترل بهتر جریان بازی. این بخشی از جام جهانی و بخشی از تاکتیک‌های موجود است و همان‌طور که گفتم، ما به این سه مسابقه نیاز داشتیم تا به بهترین سطح خود برسیم. این یک بازی بسیار ارزشمند بود. ما می‌خواهیم برای ۸ مسابقه در اینجا حضور داشته باشیم و از حالا به بعد، این یک تورنمنت کاملاً متفاوت است.»

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