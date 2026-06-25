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پرده‌برداری از هویت مربی اختصاصی پدیده ال‌تری

پدر گیلبرتو مورا، از مستطیل سبز تا پرورش ستاره جام جهانی ۲۰۲۶

پدر گیلبرتو مورا، از مستطیل سبز تا پرورش ستاره جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1804300
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هافبک باسابقه فوتبال مکزیک که سال‌ها در لیگ این کشور به میدان می‌رفت، به عنوان پدر و مربی اختصاصی گیلبرتو مورا، نقش اول را در پرورش و ظهور این پدیده ۱۷ ساله در جام جهانی ۲۰۲۶ ایفا کرده است.

به گزارش ایلنا، پدیده ۱۷ ساله فوتبال مکزیک، گیلبرتو مورا، همچنان به نوشتن فصل‌های تاریخی در مسیر پیشرفت فوق‌العاده خود ادامه می‌دهد. مروارید درخشان فوتبال مکزیک در دیدار روز چهارشنبه تیم ملی کشورش برابر جمهوری چک در سومین بازی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به عنوان بازیکن فیکس وارد زمین شد که این موضوع گواهی بر اعتماد کامل خاویر آگیره به این هافبک جوان است.

حضور ناگهانی او در سطح اول فوتبال جهان تحسین هواداران را برانگیخته، اما هم‌زمان کنجکاوی‌ها را برای کشف داستان پشت پرده یکی از بزرگ‌ترین استعدادهای فوتبال ملی افزایش داده است. دقیقاً در همین نقطه است که چهره کلیدی مسیر پیشرفت او نمایان می‌شود: پدرش، گیل مورا، که خود نیز سال‌ها در فوتبال حرفه‌ای مکزیک سابقه‌ای طولانی و درخشان برای خود ساخته بود.

پدر گیلبرتو مورا، از مستطیل سبز تا پرورش ستاره جام جهانی ۲۰۲۶

پدر گیلبرتو مورا کیست؟

پدر این فوتبالیست جوان کسی نیست جز گیل مورا، بازیکن اسبق فوتبال مکزیک که دوران ورزشی گسترده‌ای در فوتبال ملی این کشور داشت و تاثیر و نفوذی بنیادی روی شکل‌گیری و توسعه ورزشی فرزندش بر جای گذاشت.

مورا که متولد سال ۱۹۷۶ در مکزیکوسیتی است، فوتبال حرفه‌ای خود را در تابستان ۱۹۹۷ با پیراهن تیم دیابلوش روخوش دتولوکا آغاز کرد. اگرچه او در آن زمان نتوانست جایگاه ثابتی در ترکیب تحت هدایت انریکه «اوخیتوس» مِزا پیدا کند، اما مسیر حرفه‌ای خود را در نهادها و باشگاه‌های مختلف فوتبال مکزیک ادامه داد.

او از سال ۱۹۹۸، ماجراجویی خود را در چندین باشگاه دسته اول ترویج (لیگ دو) از جمله اتلتیکو مکزیکنس، رئال کواوتیتلان، تیگرس B و باچیلرس دنبال کرد. ثبات و پشتکار او باعث شد تا در سال ۲۰۰۲ بار دیگر به لیگ برتر (دسته اول) بازگردد تا این بار از پیراهن تیم وراکروز دفاع کند. در طول سال‌ها، تجربیات گران‌بهای او در فوتبال حرفه‌ای به ابزاری کلیدی برای هدایت و رشد گیلبرتو تبدیل شد؛ پسری که از همان سنین کودکی استعداد ویژه‌ای در این رشته ورزشی از خود نشان می‌داد.

پدر گیلبرتو مورا، از مستطیل سبز تا پرورش ستاره جام جهانی ۲۰۲۶

کارنامه ورزشی گیل مورا در فوتبال مکزیک

یکی از ماندگارترین و به یادماندنی‌ترین دوران بازی گیل مورا به زمان حضورش در تیم خاگوارس د چیاپاس بازمی‌گردد؛ جایی که او به خاطر رهبری بالا و تعهد مثال‌زدنی‌اش در روزهای سخت و بحرانی این باشگاه به شدت درخشان ظاهر شد. او در طول دوران فوتبال خود با چالش‌های مرسوم و سخت فوتبال حرفه‌ای دست‌وپنجه نرم کرد و تجربیات و دانش ارزشمندی را اندوخت که بعدها تمامی آن‌ها را به مسیر پیشرفت و تربیت فرزندش منتقل کرد.

او پس از آویختن کفش‌هایش، در پست‌ها و مسئولیت‌های مختلفی در دنیای فوتبال باقی ماند و همواره در نزدیکی مسیر رشد استعدادهای جوان حرکت کرد. امروز، در شرایطی که گیلبرتو مورا به درخشش و جلب توجه بیشتر در جام جهانی ۲۰۲۶ ادامه می‌دهد و خود را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین امیدهای آینده مکزیک تثبیت می‌کند، رد پای نفوذ و آموزش‌های پدرش به عنوان یک رکن اساسی و بنیادین پشت سر داستانی قرار دارد که تازه در آغاز راه است.

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