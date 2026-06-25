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با آغاز دور نهایی مرحله گروهی

تیم‌های حذف شده از جام جهانی مشخص شدند

تیم‌های حذف شده از جام جهانی مشخص شدند
کد خبر : 1804130
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با آغاز مرحله نهایی دور گروهی، تیم‌ها یکی پس از دیگری کنار خواهند رفت تا این تورنمت شکل واقعی‌تری به خود بگیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اولین دوره جام جهانی 48 تیمی اکنون به دور سوم مرحله گروهی رسیده و در کنار تیم‌های سرشناسی که به دنبال صعود به مرحله بعدی هستند، تیم‌های حذف شده نیز یکی پس از دیگری مشخص خواهد شد. در این مرحله 16 تیم ملی از جام جهانی کنار خواهند رفت تا مرحله بعدی با حضور 32 تیم و به صورت حذفی استارت بخورد.

تا این لحظه حذف تیم‌های ترکیه، قطر، جمهوری چک، هائیتی، تونس، پاناما حذف‌شان قطعی شده است. با این حال می‌توان گفت شانس تیم‌های عراق، اردن، نیوزیلند و ازبکستان برای صعود با کمترین پیش‌بینی قرار دارد.

با انجام دیدارهای امشب نیز تا حد زیادی سرنوشت چند تیم دیگر که باید از حضور در این جام خداحافظی کنند مشخص خواهد شد.

تیم‌های اسکاتلند و کره جنوبی نیز با شکست در دو بازی و کسب سه امتیاز، در انتظار برگزاری ادامه مسابقات و دنبال کردن شانس صعود خود و فرار از حذف قرار دارند.

 

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