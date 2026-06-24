ترکیب قطر و بوسنی برای نبرد مرگ و زندگی
تیمهای ملی قطر و بوسنیوهرزگوین در حالی از ساعت ۲۲:۳۰ به مصاف هم میروند که هر دو تیم برای حفظ شانس صعود به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، نیاز مبرمی به کسب پیروزی دارند.
به گزارش ایلنا، ترکیب اصلی تیمهای ملی قطر و بوسنیوهرزگوین برای دیدار هفته سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد. دو تیم که پیش از این مسابقه تنها یک امتیاز کسب کردهاند، برای زنده نگه داشتن امیدهای صعود خود، چارهای جز کسب سه امتیاز ندارند.
لوپتگی پیش از آغاز مسابقه گفت: «میدانیم که دیدار سختی در پیش داریم، اما برای پیروزی و حفظ شانس صعود وارد زمین میشویم و به توانایی بازیکنانمان ایمان داریم.»
خولن لوپتگی، سرمربی قطر، تیمش را با این ترکیب راهی میدان میکند:
محمود ابوندی، پدرو میگل، عیسی لایی، جاسم جابر، بوعلام خوخی، سلطان البریک، کریم بوضیاف، احمد فتحی، ادمیلسون جونیور، حسن الهیدوس و اکرم عفیف.
باربارز نیز پیش از این مسابقه اظهار داشت: «سرنوشت صعود هنوز در دستان خودمان است و برای رسیدن به نتیجه مطلوب، باید بهترین عملکردمان را ارائه کنیم.»
در سوی مقابل، سرگئی باربارز نیز ترکیب بوسنیوهرزگوین را به این شکل اعلام کرده است:
نیکولا واسیلی، سئاد کولاشیناچ، نیکولا کاتیچ، استیپان رادلیچ، آرجان مالیچ، ایوان باشیچ، ایوان سونییچ، ارمدین دمیروویچ، ادین ژکو، کریم آلایبگوویچ و اسمیر بایراکتاروویچ.
دیدار قطر و بوسنیوهرزگوین از ساعت ۲۲:۳۰ آغاز خواهد شد و نتیجه آن میتواند تأثیر مستقیمی بر تعیین تیمهای صعودکننده این گروه داشته باشد.