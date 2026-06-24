به گزارش ایلنا، ملی‌پوشان هندبال ساحلی ایران امروز چهارشنبه سوم تیرماه در آخرین مسابقه خود در مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کرواسی برابر آمریکا به میدان رفتند و با نمایشی برتر، حریف خود را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دادند.

شاگردان مهدی قشقایی‌راد از ابتدای مسابقه بر جریان بازی تسلط داشتند و در ست نخست با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسیدند. برتری ایران در ست دوم نیز ادامه پیدا کرد و ملی‌پوشان کشورمان موفق شدند با نتیجه ۲۲ بر ۱۸ آمریکا را پشت سر بگذارند تا این دیدار با برتری ۲ بر صفر ایران به پایان برسد.

با این نتیجه، تیم ملی هندبال ساحلی ایران به عنوان یکی از تیم‌های صعودکننده گروه A راهی مرحله دوم مسابقات شد. بر اساس برنامه رقابت‌ها، مرحله دوم از فردا آغاز می‌شود و تیم‌های حاضر در دو گروه شش تیمی برای رسیدن به مراحل پایانی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

هدایت تیم ملی هندبال ساحلی ایران بر عهده مهدی قشقایی‌راد است و سیدحسن افتخاری به عنوان مدیر فنی، غلامحسین نیکویی در سمت مدیر تیم و محمد محمودیانی به عنوان تراپیست در کادر فنی حضور دارند.

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