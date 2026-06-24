قدرتنمایی هندبال ساحلی ایران مقابل آمریکا
تیم ملی هندبال ساحلی ایران با برتری مقابل آمریکا در سومین دیدار مرحله گروهی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶، جواز حضور در مرحله دوم رقابتها را به دست آورد.
به گزارش ایلنا، ملیپوشان هندبال ساحلی ایران امروز چهارشنبه سوم تیرماه در آخرین مسابقه خود در مرحله گروهی رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کرواسی برابر آمریکا به میدان رفتند و با نمایشی برتر، حریف خود را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دادند.
شاگردان مهدی قشقاییراد از ابتدای مسابقه بر جریان بازی تسلط داشتند و در ست نخست با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسیدند. برتری ایران در ست دوم نیز ادامه پیدا کرد و ملیپوشان کشورمان موفق شدند با نتیجه ۲۲ بر ۱۸ آمریکا را پشت سر بگذارند تا این دیدار با برتری ۲ بر صفر ایران به پایان برسد.
با این نتیجه، تیم ملی هندبال ساحلی ایران به عنوان یکی از تیمهای صعودکننده گروه A راهی مرحله دوم مسابقات شد. بر اساس برنامه رقابتها، مرحله دوم از فردا آغاز میشود و تیمهای حاضر در دو گروه شش تیمی برای رسیدن به مراحل پایانی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
هدایت تیم ملی هندبال ساحلی ایران بر عهده مهدی قشقاییراد است و سیدحسن افتخاری به عنوان مدیر فنی، غلامحسین نیکویی در سمت مدیر تیم و محمد محمودیانی به عنوان تراپیست در کادر فنی حضور دارند.