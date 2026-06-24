درخواست اردوی ۱۰ روزه روی میز مدیران استقلال

به گزارش ایلنا، بختیاری‌زاده پس از نهایی شدن همکاری‌اش با استقلال، در نخستین گام برنامه‌های فنی مدنظر خود را به مسئولان باشگاه ارائه کرده است. سرمربی آبی‌ها علاوه بر درخواست برگزاری اردویی ۱۰ روزه، چند گزینه داخلی و خارجی را نیز برای محل برگزاری این اردو پیشنهاد داده است.

با این حال، هنوز باشگاه استقلال تصمیم نهایی خود را درباره محل برگزاری اردو اعلام نکرده و مشخص نیست این برنامه در داخل کشور برگزار خواهد شد یا خارج از ایران. در شرایط فعلی، احتمال برگزاری اردو در یکی از شهرهای داخلی بیشتر از گزینه‌های خارجی ارزیابی می‌شود.

البته این احتمال نیز وجود دارد که مدیران استقلال در نهایت تصمیم بگیرند اردوی آماده‌سازی پیش‌فصل را در یکی از کشورهای همسایه برگزار کنند؛ موضوعی که قرار است پس از بررسی شرایط و امکانات موجود، درباره آن تصمیم‌گیری شود.

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