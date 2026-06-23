داور دیدار ایران و مصر مشخص شد
فیفا داور دیدار حساس تیمهای ملی ایران و مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ را معرفی کرد.
به گزارش ایلنا، فدراسیون جهانی فوتبال، سیمون مارسینیاک از لهستان را به عنوان داور دیدار تیمهای ملی ایران و مصر در هفته پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب کرد.
مارسینیاک که یکی از شناختهشدهترین داوران فوتبال جهان محسوب میشود، سابقه قضاوت در مهمترین مسابقات سالهای اخیر را در کارنامه دارد. برجستهترین حضور او، قضاوت فینال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بین آرژانتین و فرانسه بود؛ دیداری که با برتری آرژانتین در ضربات پنالتی به پایان رسید.
این داور ۴۵ ساله پیش از این در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا و جام جهانی نیز بارها مسابقات حساس را سوت زده و حالا قرار است یکی از مهمترین دیدارهای تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ را قضاوت کند.
دیدار ایران و مصر در شرایطی برگزار میشود که هر دو تیم برای صعود به مرحله حذفی رقابتها شانس دارند و انتخاب مارسینیاک نشان میدهد فیفا اهمیت ویژهای برای این مسابقه قائل است.