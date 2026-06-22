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برنامه امروز و فردا جام جهانی ۲۰۲۶: مسی، امباپه و هالند به میدان می‌روند

برنامه امروز و فردا جام جهانی ۲۰۲۶: مسی، امباپه و هالند به میدان می‌روند
کد خبر : 1802744
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مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ امروز و بامداد فردا با برگزاری دیدارهای مرحله گروهی ادامه پیدا می‌کند و تیم‌هایی مانند آرژانتین، فرانسه و نروژ با حضور ستاره‌هایی چون لیونل مسی، کیلیان امباپه و ارلینگ هالند به میدان خواهند رفت.

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های مرحله گروهی، تیم‌های حاضر در گروه‌های I و J دومین بازی خود را برگزار می‌کنند؛ دیدارهایی که می‌تواند مسیر صعود تیم‌ها به مرحله حذفی را مشخص‌تر کند.

در نخستین بازی، آرژانتین و اتریش از ساعت ۲۰:۳۰ دوشنبه ۱ تیر در ورزشگاه دالاس مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. هر دو تیم با سه امتیاز در جدول گروه J حضور دارند و شاگردان لیونل اسکالونی به دلیل تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار گرفته‌اند.

آرژانتین در این مسابقه ممکن است با تغییراتی در ترکیب وارد زمین شود و حضور خولین آلوارز در خط حمله یکی از گزینه‌های اسکالونی خواهد بود. این بازیکن که به تازگی از مصدومیت بازگشته، در دیدار قبلی مقابل الجزایر به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد.

در ادامه، فرانسه از ساعت ۰۰:۳۰ بامداد سه‌شنبه ۲ تیر در ورزشگاه لینکولن فیلادلفیا به مصاف عراق می‌رود. خروس‌ها که در بازی نخست مقابل سنگال به پیروزی رسیدند، امیدوارند با درخشش ستاره‌هایی مانند کیلیان امباپه و برادلی بارکولا دومین برد خود را کسب کنند.

نروژ نیز از ساعت ۰۳:۳۰ بامداد در ورزشگاه مت‌لایف مقابل سنگال قرار می‌گیرد. تیم نروژ که به دلیل تفاضل گل در صدر گروه I قرار دارد، با هدایت ستاره‌هایی چون ارلینگ هالند به دنبال حفظ جایگاه خود خواهد بود.

آخرین بازی این روز نیز ساعت ۰۶:۳۰ بامداد سه‌شنبه در ورزشگاه سان‌فرانسیسکو برگزار می‌شود؛ جایی که اردن و الجزایر برابر یکدیگر قرار می‌گیرند.

برنامه بازی‌های امروز جام جهانی ۲۰۲۶ (به وقت ایران):

دوشنبه ۱ تیر | ساعت ۲۰:۳۰

آرژانتین - اتریش

ورزشگاه: دالاس

سه‌شنبه ۲ تیر | ساعت ۰۰:۳۰

فرانسه - عراق

ورزشگاه: لینکولن فیلادلفیا

سه‌شنبه ۲ تیر | ساعت ۰۳:۳۰

نروژ - سنگال

ورزشگاه: مت‌لایف

سه‌شنبه ۲ تیر | ساعت ۰۶:۳۰

اردن - الجزایر

ورزشگاه: سان‌فرانسیسکو

برنامه امروز و فردا جام جهانی ۲۰۲۶: مسی، امباپه و هالند به میدان می‌روند

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