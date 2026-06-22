به گزارش ایلنا، تیم ملی اروگوئه همچنان در ناامیدی مطلق دست‌وپا می‌زند. در حالی که اسپانیا، رقیب اصلی آن‌ها در گروه، موفق شد اوضاع را به سود خود تغییر دهد، شاگردان مارسلو بیلسا مانند روحی سرگردان به دنبال هویت از دست رفته خود هستند و در این میان تنها بازیکنانی چون آرائوخو و کنابیو نشانه‌هایی از زندگی را در تیم بروز می‌دهند. لاسلسته در هیچ‌یک از دقایق مسابقه نتوانست حس برتری را به کیپ‌ورد تحمیل کند؛ تیمی که ابتدا پیش افتاد، سپس بازی را ۲-۲ مساوی کرد و تا پیش از طوفان دقایق پایانی حریف، کاملاً راحت و مسلط بازی می‌کرد. بنتانکور بهترین فرصت را برای پیروزی داشت، اما ثبت گل برد برای اروگوئه به هیچ وجه بازتاب عادلانه‌ای از جریان این مسابقه نبود.

تیم بیلسا که در دو بازی گذشته از پس عربستان و دماغه سبز برنیامده، حالا سرنوشتش به دست اسپانیا افتاده است و آن‌ها برای صعود، چاره‌ای جز شکست دادن شاگردان لوئیس دلافوئنته ندارند. در سمت مقابل، دماغه سبزِ دوست‌داشتنی و باانگیزه، در یک‌قدمی صعود قرار دارد و پیروزی در گام آخر برابر عربستان، آن‌ها را راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی خواهد کرد.

اروگوئه‌ای‌ها همیشه به فوتبال خیابانی، هوشمندی و رندی خود می‌بالند؛ تیم ملی بیلسا نیز وقتی بیش از همیشه به این ویژگی نیاز داشت، آن را به نمایش گذاشت. آن‌ها در این مسابقه که در میامی برگزار شد، به شدت تحت فشار قرار گرفتند و مقابل دماغه سبز که بازی را با اقتدار کنترل می‌کرد، روز سختی را سپری کردند. با این حال، سادگی آفریقایی‌ها و مصدومیت آرکانجو به اروگوئه فرصت داد تا بازی تاریک خود را به جاده تساوی بکشاند.

صحنه گل اول اروگوئه در عین ناباوری، از یک حرکت کنایه‌آمیز آغاز شد؛ وینیا در حال مداوا و رسیدگی به آرکانجو بود، اما به محض اینکه توپ به منطقه او رسید، مصدومیت هافبک حریف را فراموش کرد! او بازیکن مصدوم را بدون هیچ ماساژ یا کمکی رها کرد تا دو دقیقه قبل از پایان نیمه اول، پاس گل تساوی‌بخش را به آرائوخو بدهد. این گل شوک بزرگی به ووزینیا و یارانش بود؛ به طوری که پیش از سوت پایان نیمه اول، کنابیو روی پاس بی‌نقص آرائوخو کامبک اروگوئه را کامل کرد تا در عرض ۵ دقیقه، همه‌چیز به شکلی غیرمنتظره تغییر کند.

نیمه دوم به نظر می‌رسید که یک بازی ساده برای اروگوئه باشد، اما فرم فعلی این تیم اجازه برتری نداد. در شرایطی که تردیدهایی درباره توانایی گل‌زنی کیپ‌ورد وجود داشت، فرناندو موسلرا با یک اشتباه فاحش، گلی تقدیمی را به حریف هدیه داد تا آه از نهاد هواداران اروگوئه‌ای در میامی بلند شود. وارلا این هدیه را در فاصله نیم ساعت تا پایان بازی با کمال میل پذیرفت تا بازی ۲-۲ مساوی شود. در اواخر مسابقه، غیرت فدریکو والورده و بنتانکور شانس یک پیروزی ناعادلانه را برای اروگوئه زنده کرد، اما تمام تلاش‌های آن‌ها توسط بورخس، لوپز، کابرال و البته درخشش وزینیا خنثی شد تا شگفتی‌ساز آفریقایی همچنان در جام جهانی شکست‌ناپذیر باقی بماند.

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