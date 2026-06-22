به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا پس از ناامیدی بزرگ در گام نخست و متوقف شدن با تساوی بدون گل مقابل کیپ‌ورد، این بار خیلی سریع موتور خود را روشن کرد و از همان ابتدا حاکم مطلق زمین شد؛ فرار تماشایی و ارسال زمینی و بی‌نقص میکل اویارزابال به تیر دورتر با ضربه تمام‌کننده لامین یامال همراه شد تا سلطه زودهنگام ماتادورها به گل تبدیل شود.

اویارزابال که به شدت انگیزه داشت تا نمایش ضعیف و بی‌فروغ بازی گذشته را جبران کند، شم گل‌زنی خود را به رخ کشید و در فاصله تنها سه دقیقه در اواسط نیمه اول، دو بار پیاپی از فاصله نزدیک دروازه حریف را باز کرد. مهاجم رئال سوسیداد حتی این شانس را داشت که خیلی زود هت‌تریک خود را کامل کند، اما ضربه کات‌دار و تماشایی او با پای بیرونی به تیرک افقی دروازه برخورد کرد.

با قطعی شدن پیروزی و کسب ۳ امتیاز، لوسیانو دلافوئنته در آغاز نیمه دوم به یامال و اویارزابال استراحت داد، اما اشتهای اسپانیا برای گل‌زنی کور نشد؛ آن‌ها بلافاصله بعد از شروع مجدد بازی به گل چهارم رسیدند، جایی که شلیک والی و سرکش مارک کوکوریا توسط گلر عربستان مهار شد اما در برگشت، توپ با برخورد به حسن التمبکتی وارد دروازه خودی شد.

ماتادورها با انجام تعویض‌های بیشتر کمی از سرعت بازی کاستند، هرچند همچنان تا ثبت گل پنجم فاصله چندانی نداشتند؛ شوت سهمگین پدرو پورو با واکنش دروازه‌بان مهار شد و فران تورس نیز پس از پاس عمقی تماشایی میکل مرینو، یک موقعیت تک‌به‌تک و طلایی را با بی‌دقتی به بیرون فرستاد. مهاجم بارسلونا در وقت‌های تلف‌شده موفق به گل‌زنی شد، اما اتاق VAR این گل را به دلیل آفساید رد کرد؛ اتفاقی که اهمیت چندانی نداشت چرا که لاروخا با این برد، جمع امتیازات خود در گروه H را به عدد ۴ رساند.

نمرات بازیکنان اسپانیا در این مسابقه:

خط دروازه و دفاع

اونای سیمون (۶/۱۰): تنها یک مهار توپ ساده و معمولی داشت و در باقی دقایق بازی عملاً یک تماشاگر بود، هرچند در چند صحنه به خوبی نقش سوئیپر را بازی کرد.

پدرو پورو (۷/۱۰): در نیمه اول هماهنگی فوق‌العاده‌ای با یامال داشت و ارسال‌های خطرناکی روی دروازه فرستاد. او بدشانس بود که شوتش در نیمه دوم مهار شد.

پائو کوبارسی (۸/۱۰): با سرعت بازگشت خیره‌کننده خود، چند ضدحمله خطرناک عربستان را خنثی کرد و در بازیسازی از عقب زمین کاملاً مسلط نشان داد.

ایمریک لاپورت (۸/۱۰): بارها با گام برداشتن به جلو، پاس‌های خط‌شکن و کلیدی به عناصر هجومی داد و با ضربه سر، پاس گل اول اویارزابال را فراهم کرد.

مارک کوکوریا (۷/۱۰): با اورلپ‌های مداوم از کانال داخلی و خارجی در کنار بائنا، سمت چپ را به اتوبان تبدیل کرد؛ ضربه سر او روی گل سوم و شلیک والی‌اش روی گل چهارم تاثیر مستقیم داشت.

خط هافبک

رودری (۷/۱۰): با پاس‌های رو به جلوی خود ریتم بازی اسپانیا را در میانه میدان به خوبی حفظ کرد؛ یک نمایش باکیفیت و بی‌سروصدا.

پدری (۶/۱۰): جرقه‌هایی از نبوغ خود را نشان داد اما بیش از حد مجاز توپ لو داد و در زدن ضربات آخر نیز بی‌دقت بود.

دنی اولمو (۸/۱۰): در پست شماره ۱۰ به خوبی توپ را به جلو حمل کرد و پاس‌های هوشمندانه‌ای در اطراف محوطه جریمه داد؛ پاس سر ضرب و بافکر او پایه‌گذار گل سوم اویارزابال شد.

خط حمله

لامین یامال (۸/۱۰): هر زمان که صاحب توپ شد یک تهدید جدی بود و با وجود چند اشتباه کوچک، با حرکات تکنیکی خود مدافعان را به هم ریخت؛ او با تیزهوشی گل اول را زد و نیمه دوم استراحت کرد.

میکل اویارزابال (۹/۱۰): با یک پاس گل و دو ضربه تمام‌کننده بی‌نقص، بهترین پاسخ ممکن را به منتقدانش داد و قبل از تعویض در نیمه اول، تا آستانه هت‌تریک هم پیش رفت.

الکس بائنا (۷/۱۰): ارسال‌های بسیار خوبی از جناح چپ داشت و در نبردهای یک‌در‌مقابل‌یک موفق بود؛ او یک ساعت بازی کرد و سپس جای خود را به ویلیامز داد.

بازیکنان تعویضی و سرمربی

یرمی پینو (۵/۱۰): بعد از جانشینی به جای یامال در آغاز نیمه دوم، نتوانست کار خاصی در زمین انجام دهد.

فران تورس (۴/۱۰): به خوبی در موقعیت گل‌زنی قرار گرفت اما دو فرصت ایده‌آل را هدر داد و گل او در وقت‌های تلف‌شده نیز مردود اعلام شد.

میکل مرینو (۶/۱۰): یک پاس عمقی فوق‌العاده به فران تورس داد که با بی‌دقتی او به هدر رفت.

نیکو ویلیامز (۶/۱۰): در حضور ۳۰ دقیقه‌ای خود در زمین، چند حرکت انفجاری و مثبت انجام داد.

فابین روئیز (۶/۱۰): در ۲۰ دقیقه پایانی به خوبی جریان بازی را در میانه میدان کنترل کرد.

لوئیس دلافوئنته (۷/۱۰): قطعا بازگشت یامال کمک بزرگی برای او بود، اما سایر تغییرات او نسبت به بازی با کیپ‌ورد جواب داد و اولمو در پست ۱۰ عالی بود. او در نیمه دوم به ستاره‌هایش استراحت داد تا روز تولد شیرینی را روی نیمکت لاروخا تجربه کند.

منبع: گل

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