لیست تیمهای صعود کرده به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶
جام جهانی ۲۰۲۶ با تغییرات جدیدی در تعداد تیمهای شرکتکننده، به رقابتی جذاب تبدیل شده است. در حالی که تنها ۳۲ تیم به مرحله یکهشتم نهایی راه پیدا میکنند، برخی از تیمها به سرعت موفق به کسب سهمیه شدند.
به گزارش ایلنا، با برگزاری نیمی از مسابقات مرحله گروهی، تعدادی از تیمها موفق به صعود به مرحله بعدی شدند. تنها تیمهای اول و دوم هر گروه و همچنین هشت تیم برتر سوم از دوازده گروه به مرحله یکهشتم نهایی راه خواهند یافت.
تیمهایی مانند ژاپن، هلند، مراکش، سوئیس و کانادا هنوز به طور ریاضی صعود نکردهاند، اما با کسب ۴ امتیاز و اطمینان از عدم قرارگیری در ردههای پایینتر از سوم، شانس بالایی برای صعود دارند. پیشبینیها نشان میدهد که این تیمها در ۱۰۰ درصد شبیهسازیها به مرحله بعدی راه پیدا خواهند کرد.