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برنامه ویژه بارسلونا برای جذب مهاجم جانشین لواندوفسکی مشخص شد

برنامه ویژه بارسلونا برای جذب مهاجم جانشین لواندوفسکی مشخص شد
کد خبر : 1802698
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باشگاه بارسلونا در تلاش است تا جانشینی برای روبرت لواندوفسکی جذب کند و گزینه اصلی آن‌ها مهاجم آرژانتینی، ژولین آلوارز است. این در حالی است که بارسلونا به دلیل حضور آلوارز در رقابت‌های جهانی، با محدودیت‌هایی در نقل و انتقالات مواجه است.

به گزارش ایلنا، بارسلونا در حال حاضر به جذب آنتونی گوردون از نیوکاسل به مبلغ ۷۰ میلیون یورو پرداخته و به دنبال تقویت خط حمله و جناح چپ خود است. این باشگاه پس از کسب دو قهرمانی متوالی در لیگ، به دنبال تقویت ترکیب خود با بازیکنان جدید است، اما در عین حال، برخی از بازیکنان خوب به آن‌ها پیشنهاد شده‌اند که در اولویت‌های آن‌ها قرار ندارند.

در این میان، بارسلونا به پیشنهادات بازیکنانی چون برناردو سیلوا و مارک کوکوره پاسخ منفی داده است. برناردو سیلوا که به شدت به بارسلونا علاقه‌مند بود، به دلیل عدم اولویت در برنامه‌های کادر فنی، به منچستریونایتد پیوست. همچنین، کوکوره نیز که به دنبال خروج از چلسی بود، به بارسلونا پیشنهاد شد اما این باشگاه به دلیل اولویت‌های دیگر، از جذب او صرف‌نظر کرد.

بارسلونا همچنین به پیشنهادات دیگر بازیکنان مانند دمفریس و کوناته پاسخ منفی داده و به نظر می‌رسد که این باشگاه به دنبال حفظ ترکیب فعلی خود و جذب بازیکنانی است که واقعاً در برنامه‌های آن‌ها قرار دارند. در نهایت، بارسلونا بر این باور است که نیازهای فوری برای جذب بازیکن، بیشتر متوجه رقیب دیرینه‌اش، رئال مادرید است که به دلیل ناکامی‌های اخیر، به شدت در پی تقویت تیم خود است.

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