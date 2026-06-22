مکزیکیها به تیم ملی ایران علاقهمند شدند
مکزیکیها به عنوان حامیان جدید تیم ملی ایران در جام جهانی، با شور و شوق به حمایت از این تیم پرداختهاند. یکی از هواداران، با پوشیدن پیراهن مکزیک، صبح زود برای تماشای بازی ایران و بلژیک به استادیوم رفت.
به گزارش ایلنا، آلن رومرو، هوادار ۳۵ ساله مکزیکی، به همراه پدرش از تیخوانا به لس آنجلس سفر کرد تا در دومین بازی ایران در جام جهانی حضور داشته باشد. این بازی که با نتیجه ۰-۰ به پایان رسید، لحظات هیجانانگیزی را برای هواداران به ارمغان آورد، به ویژه زمانی که تیم ملی ایران به گل نزدیک شد، اما داور به دلیل آفساید آن را مردود اعلام کرد.
تیم ملی ایران به دلیل مشکلات ویزا و شرایط سیاسی، در تیخوانا اردو زده و برخی از اعضای کادر فنیاش نتوانستهاند در این مسابقات همراهی کنند. این شرایط باعث ایجاد همبستگی بین مکزیکیها و ایرانیها شده است، به طوری که در بازی اول ایران مقابل نیوزیلند، هواداران مکزیکی به شدت از تیم ملی ایران حمایت کردند.
مهدی طارمی، مهاجم ایرانی، از حمایت هواداران مکزیکی قدردانی کرد و گفت: «ما برای دو بازی بعدی منتظر حمایت آنها هستیم.»
نیکول مارتینز، یک آمریکایی با ریشه مکزیکی، به ناعدالتیهایی که به تیم ملی ایران روا داشته میشود، اشاره کرد و گفت: «آنها به هیچ وجه شایسته این رفتار نیستند.» او همچنین به مشکلات ویزا و ورود تیم ملی ایران به آمریکا اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که این تیم بتواند به مرحله حذفی صعود کند.