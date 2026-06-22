احتمال تقابل برزیل - هلند در مرحله دوم جام جهانی افزایش یافت
تیم ملی برزیل در آستانه دیدار با اسکاتلند قرار دارد و به نظر میرسد که شانسهای رویارویی با حریفان احتمالی در مرحله دوم جام جهانی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی برزیل روز چهارشنبه (۲۴) در ساعت ۱۹ به وقت محلی در میامی به مصاف اسکاتلند خواهد رفت. با این حال، تحلیلها نشان میدهد که برزیل ممکن است در مرحله بعدی با هلند یا ژاپن روبرو شود. بر اساس بررسیهای انجام شده، هلند با ۳۴.۷ درصد و ژاپن با ۲۸.۴ درصد در صدر فهرست حریفان احتمالی برزیل قرار دارند.
در این میان، سوئد نیز با ۱۹ درصد شانس در رده سوم قرار دارد. این تیمها همگی در گروه F جام جهانی حضور دارند. هلند در آخرین دیدار خود موفق شد سوئد را با نتیجه ۵ بر ۱ شکست دهد و به این ترتیب شانسهای خود را برای صعود به مرحله بعدی تقویت کرد.
تیم ملی برزیل امیدوار است با عملکرد خوب در دیدارهای آینده، به مراحل بالاتر این رقابتها صعود کند.