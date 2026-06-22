پیروزی تاریخی مصر در جام جهانی/ صلاح به سود ایران

به گزارش ایلنا، این پیروزی تاریخی پس از تغییرات تاکتیکی حسام حسن، سرمربی تیم، به دست آمد. او که خود یکی از اسطوره‌های فوتبال مصر به شمار می‌رود، با تغییر نقش چهار بازیکن هجومی در نیمه دوم، توانست قدرت هجومی تیمش را افزایش دهد و در نهایت با درخشش محمد صلاح، به این پیروزی دست یابد.

در این دیدار، نیوزلند در ابتدا بهتر عمل کرد و با استفاده از توانایی‌های بازیکنانش، از جمله بل و استامنیک، موفق به ایجاد موقعیت‌هایی شد. اما مصر با وجود فشارهای حریف، به تدریج به بازی برگشت و با تغییرات تاکتیکی، توانست کنترل بازی را در دست بگیرد.

پس از گل اول نیوزلند، مصر با حفظ فشار و ایجاد موقعیت‌های متعدد، سرانجام با گل زیکو و سپس گل زیبای صلاح به تساوی رسید. در ادامه، مصر با گل سوم تریزه‌گو، برتری خود را تثبیت کرد و در نهایت با حفظ این نتیجه، به اولین پیروزی خود در تاریخ جام‌های جهانی دست یافت.

نیوزلند در دقایق پایانی تلاش کرد تا به گل تساوی برسد، اما درخشش دروازه‌بان مصر، شوبیر، مانع از این امر شد. این پیروزی نه تنها برای بازیکنان و کادر فنی، بلکه برای هواداران فوتبال مصر نیز یک لحظه تاریخی به شمار می‌رود.

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