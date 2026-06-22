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ترکیه از سرمربی ایتالیایی خود حمایت کرد؛

آخرین وضعیت مونتلا روی نیمکت ترکیه/ برکناری در کار نیست

آخرین وضعیت مونتلا روی نیمکت ترکیه/ برکناری در کار نیست
کد خبر : 1802693
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ترکیه با وجود حذف زودهنگام از جام جهانی ۲۰۲۶، به حمایت از سرمربی خود ادامه می‌دهد. فدراسیون فوتبال این کشور تصمیم به تغییر کادر فنی ندارد و به دنبال بررسی دلایل ناکامی است.

به گزارش ایلنا، رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه، ابراهیم حاجی‌اسماعیلویچ، اعلام کرد که وینچنزو مانچینی همچنان مورد احترام است و فدراسیون از او و بازیکنان حمایت خواهد کرد. او در این باره گفت: «این یک باشگاه نیست که بتوانیم ۱۱ بازیکن را کنار بگذاریم و ۱۱ بازیکن جدید جذب کنیم. ما نمی‌توانیم سرمربی یا رئیس را به راحتی تغییر دهیم.»

ترکیه در نخستین بازی خود با نتیجه ۲-۰ مغلوب استرالیا شد و در دومین دیدار نیز با نتیجه ۱-۰ از پاراگوئه شکست خورد و به این ترتیب از دور مسابقات حذف شد. این تیم تنها در آخرین بازی خود به مصاف ایالات متحده خواهد رفت.

در کنفرانس خبری، رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه به انتقادات از سرمربی پاسخ داد و گفت: «می‌توانند به طور فنی سرمربی را مورد انتقاد قرار دهند. ما به جلو نگاه می‌کنیم و به عنوان هیئت مدیره و رئیس، مسئولیت را بر عهده می‌گیریم. البته در حال بررسی دلایل این ناکامی هستیم. ما در دو بازی اخیر ۶۵ شوت به سمت دروازه داشتیم. آیا واقعاً بد بازی کردیم؟ ما به انتقادات احترام می‌گذاریم، اما به انتقاداتی که از مرزهای اخلاقی فراتر می‌روند، پاسخ خواهیم داد.»

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