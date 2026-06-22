از شکست مصر تا چشم دوختن به ۱۱ گروه دیگر
بررسی شانس صعود تیم ملی ایران: در دسترس حتی با شگفتی بزرگ
تیم ملی ایران بعد از نمایش امیدوارکننده مقابل بلژیک، حالا در آستانه مهمترین مسابقه مرحله گروهی خود قرار گرفته است؛ دیداری که میتواند پایانبخش یک انتظار طولانی باشد یا سرنوشت صعود را به اما و اگرهای پیچیده جدول گره بزند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شاگردان امیر قلعهنویی پس از تساوی 2-2 مقابل نیوزیلند و توقف بدون گل برابر بلژیک، اکنون با دو امتیاز در رتبه دوم گروه ایستادهاند. جایگاهی که شاید پیش از شروع رقابتها کمتر کسی آن را تصور میکرد؛ خصوصا بعد از لغزش غیرمنتظره برابر نیوزیلند.
در سوی مقابل، مصر با چهار امتیاز و درخشش محمد صلاح صدرنشین گروه است و بلژیک نیز با دو تساوی پیاپی، پایینتر از ایران در رده سوم قرار دارد. به این ترتیب، همه چیز به هفته پایانی و جدال ایران و مصر گره خورده است؛ مسابقهای که میتواند یکی از مهمترین شبهای تاریخ فوتبال ایران را رقم بزند.
پیروزی؛ بلیت مستقیم به مرحله بعد
معادلات برای ایران در یک حالت کاملا روشن است؛ شکست دادن مصر.
در صورت پیروزی برابر صدرنشین گروه، ایران بدون توجه به نتیجه دیگر مسابقه راهی مرحله حذفی خواهد شد و حتی با صدرنشینی از گروه عبور میکند. اتفاقی که بدون تردید یکی از بزرگترین موفقیتهای تاریخ حضور ایران در جامهای جهانی محسوب خواهد شد.
تساوی؛ امید زنده میماند
اگر دیدار ایران و مصر با تساوی به پایان برسد، تیم ملی سه امتیازی خواهد شد و همچنان شانس بالایی برای حضور در مرحله بعد خواهد داشت.
در این شرایط، نتیجه دیدار بلژیک و نیوزیلند اهمیت ویژهای پیدا میکند و علاوه بر آن، عملکرد تیمهای سوم سایر گروهها نیز تعیینکننده خواهد بود. با این حال سه امتیازی شدن ایران، شانس صعود را همچنان در سطح قابل توجهی نگه میدارد و میتواند یکی از سهمیههای تیمهای سوم برتر را برای شاگردان قلعهنویی به همراه داشته باشد.
شکست؛ چشم به معجزه جدول
پیچیدهترین سناریو برای ایران، شکست مقابل مصر است.
در این صورت تیم ملی با دو امتیاز مرحله گروهی را به پایان خواهد رساند و دیگر سرنوشت صعود در اختیار خودش نخواهد بود. ایران باید امیدوار باشد در تعداد قابل توجهی از گروههای دیگر، تیمهای سوم نتوانند به امتیاز سه برسند؛ اتفاقی که روی کاغذ دشوار به نظر میرسد.
با این حال هنوز چند گروه وجود دارند که نتایج آنها میتواند به سود ایران رقم بخورد؛ گروههایی که تیمهای سوم و چهارم آنها هنوز درگیر رقابت مستقیم هستند و احتمال توقف متقابلشان وجود دارد.
همه چیز در 90 دقیقه
با وجود تمام محاسبات، احتمالات و سناریوهای مختلف، واقعیت این است که سرنوشت ایران بیش از هر چیز به عملکرد خودش بستگی دارد.
تیمی که برابر بلژیک نشان داد توانایی رقابت با مدعیان را دارد، حالا باید آخرین قدم را بردارد. قدمی که آن سوی آن، مرحله حذفی جام جهانی قرار گرفته است.
شاید بهترین خبر برای هواداران تیم ملی این باشد که برخلاف بسیاری از دورههای گذشته، ایران پیش از هفته پایانی هنوز همه چیز را در اختیار خودش میبیند؛ کافی است از سد محمد صلاح و مصر عبور کند تا رویای صعود رنگ واقعیت بگیرد.
ایران در انتظار نتایج ۵ گروه؛ کجا باید طرفدار چه تیمی باشیم؟
اگر ایران برابر مصر شکست بخورد و با دو امتیاز مرحله گروهی را به پایان برساند، نگاهها از زمین مسابقه به جدول سایر گروهها معطوف خواهد شد؛ جایی که چند نتیجه خاص میتواند شانس صعود شاگردان امیر قلعهنویی را زنده نگه دارد.
گروه اول؛ چشم به مکزیک و کره جنوبی
چک و آفریقای جنوبی اکنون یک امتیازی هستند و اگر در هفته پایانی مقابل مکزیک و کره جنوبی شکست بخورند، ایران یک رقیب بالقوه را از گردونه رقابت تیمهای سوم کنار خواهد زد.
گروه دوم؛ بهترین نتیجه، مساوی قطر و بوسنی
در این گروه، قطر و بوسنی هر دو یک امتیازی هستند و مستقیما مقابل یکدیگر قرار میگیرند. تساوی دو تیم، ایدهآلترین نتیجه برای ایران خواهد بود. هر تیمی که برنده شود، عملا از جمع رقبای ایران عبور میکند.
گروه پنجم؛ امید به قدرتنمایی آلمان و ساحل عاج
اکوادور و کوراسائو فعلا تنها یک امتیاز دارند. اگر آنها در هفته پایانی مقابل آلمان و ساحل عاج شکست بخورند، همچنان پایینتر از ایران باقی خواهند ماند و این سناریو کاملا به سود تیم ملی خواهد بود.
گروه نهم؛ تساوی سنگال و عراق، بهترین خبر برای ایران
سنگال و عراق هنوز امتیازی نگرفتهاند و رویارویی مستقیم آنها میتواند گره این گروه را باز کند. تساوی دو تیم باعث میشود هر دو با شرایط دشواری وارد بازی آخر شوند و شانس سبقت گرفتن از ایران کاهش یابد.
گروه دهم؛ امید به توقف متقابل اردن و الجزایر
اردن و الجزایر نیز بدون امتیاز هستند و اگر در دیدار رودررو به تساوی برسند، در هفته پایانی باید برابر اتریش و آرژانتین قرار بگیرند؛ مسابقاتی که کسب امتیاز از آنها چندان محتمل به نظر نمیرسد.
در مقابل، گروههایی مثل گروه سوم، هشتم و دوازدهم تقریبا از دسترس ایران خارج شدهاند؛ چرا که تیمهای سوم آنها همین حالا نیز امتیازات مناسبی جمعآوری کردهاند و شانس بالایی برای صعود دارند.
به همین دلیل حتی در بدترین سناریو، سرنوشت ایران فقط به بازی با مصر محدود نمیشود؛ شاگردان قلعهنویی باید امیدوار باشند نتایج چند ورزشگاه دیگر نیز مطابق میل آنها رقم بخورد.