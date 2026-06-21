روتین جالب بازیکنان فرانسه در هتل قبل از بازی با عراق
بازیکنان تیم ملی فرانسه، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جام جهانی، در یک هتل لوکس در بوستون اقامت دارند و در زمانهای خالی از تمرین و بازی، به بازیهای ویدئویی و کارت مشغول میشوند و با خانوادههایشان تماس تصویری برقرار میکنند.
به گزارش ایلنا، روزنامه «لو پاریزین» در گزارشی از پشت صحنه تمرینات تیم ملی فرانسه، به جزئیات زندگی روزمره بازیکنان پرداخته است. روز بازیکنان معمولاً از صبح زود آغاز میشود و تمرینات شامل صبحانه، تمرینات بدنسازی، درمان و کشش، ناهار و سپس تمرینات در دانشگاه بنتلی است.
در زمانهای آزاد، بازیکنان در اتاقهای خود جمع میشوند و با یکدیگر به بازیهای ویدئویی و Uno میپردازند. کاپیتان کیلیان امباپه به همراه دوستان نزدیکش، مانند عثمان دمبله و مارکوس تورام، وقت خود را در کنار هم میگذرانند. لوکاس هرناندز، مدافع چپ تیم، درباره امکانات هتل گفت: «هتل عالی است و ما همه چیز را داریم. شرایط برای ما بسیار مناسب است.»
بعضی از بازیکنان نیز از فضای باز هتل استفاده میکنند و در حیاط کوچک آن به گفتگو و تماس با خانوادهها میپردازند. در صورت تمایل به گشت و گذار، یک عضو از تیم امنیتی آنها را همراهی میکند.
تیم ملی فرانسه پس از پیروزی ۳-۱ برابر سنگال در نخستین بازی خود، یک شب به گردش در بوستون پرداختند و برخی از بازیکنان در یک رستوران معروف همبرگر دیده شدند. سرمربی دیدیه دشان و دستیارش نیز به گشت و گذار در شهر پرداختند.
تیم ملی فرانسه در تلاش است تا برای سومین بار متوالی به فینال برسد و قهرمانی جهان را به دست آورد. دومین بازی این تیم در جام جهانی برابر عراق، روز دوشنبه ساعت ۱۸ به وقت برزیل در استادیوم فیلادلفیا برگزار خواهد شد.