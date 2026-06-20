داستان جالب داور بازی آمریکا و استرالیا در جام جهانی
داور بازی بین آمریکا و استرالیا در جام جهانی، صحنهای غیرمنتظره را رقم زد. در دقایق پایانی این مسابقه، داور آلمانی به نام فلیکس زوایر دچار گرفتگی شدید عضلانی شد و بر روی زمین افتاد که نیاز به کمک پزشکی پیدا کرد.
به گزارش ایلنا، برای تسکین دردهایش، زوایر از یک نوشیدنی خاص به نام آبنمک ترشی استفاده کرد که توسط داور چهارم، کاتیا گارسیا، به او داده شد. این اتفاق توجه بسیاری از هواداران را در شبکههای اجتماعی جلب کرد و سوالاتی را درباره دلیل مصرف این نوشیدنی به وجود آورد.
آبنمک ترشی، که از آبنمک سبزیجات تهیه میشود، به دلیل داشتن ویتامینها و مواد معدنی، به عنوان یک نوشیدنی مفید برای بهبود سریع عضلات شناخته میشود. این نوشیدنی به ویژه در ورزشکاران برای کنترل اسپاسمهای عضلانی و تسکین دردهای ناشی از خستگی استفاده میشود.
ورزشکاران حرفهای به دلیل وجود نمک، پتاسیم، روی و ویتامینهای C و E در این نوشیدنی، از آن برای هیدراتاسیون، جایگزینی الکترولیتها و پیشگیری از گرفتگی عضلات بهره میبرند. طعم تند و کمی ترش این نوشیدنی به همراه عطر خاصی که از سبزیجاتی مانند شوید و سیر میگیرد، آن را به گزینهای محبوب در میان ورزشکاران تبدیل کرده است.