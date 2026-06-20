خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایش خیره‌کننده ستاره هلند

بروبی در ۱۷ دقیقه سوئد را نابود کرد

بروبی در ۱۷ دقیقه سوئد را نابود کرد
کد خبر : 1802050
لینک کوتاه کپی شد.

برایان بروبی با به ثمر رساندن دو گل در ۱۷ دقیقه ابتدایی دیدار هلند و سوئد، نقش اصلی را در برتری لاله‌های نارنجی ایفا کرد و تیمش را یک قدم دیگر به صعود نزدیک‌تر ساخت.

به گزارش ایلنا، دیدار حساس هلند و سوئد در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با درخشش زودهنگام برایان بروبی همراه شد؛ مهاجمی که تنها در ۱۷ دقیقه ابتدایی دو بار دروازه حریف را باز کرد و شرایط مسابقه را به سود شاگردان رونالد کومان تغییر داد.

نخستین گل هلند در دقیقه پنجم به ثمر رسید. حرکتی تیمی از میانه میدان آغاز شد و پس از همکاری بازیکنان هلند، توپ در سمت چپ به کودی خاکپو رسید. ستاره لیورپول با ارسال پاس زمینی دقیق به محوطه جریمه، بروبی را در موقعیت گلزنی قرار داد و مهاجم هلند نیز با ضربه‌ای دقیق دروازه سوئد را باز کرد.

فشار هلندی‌ها پس از گل نخست ادامه پیدا کرد و در دقیقه ۱۷ بار دیگر خط دفاعی سوئد تسلیم شد. این بار دونیل مالن با یک پاس عمقی، دنزل دامفرایز را در جناح راست صاحب توپ کرد و مدافع هلند نیز با ارسال پاس به دهانه دروازه، بروبی را در موقعیت مناسب قرار داد تا او دومین گل خود و تیمش را به ثمر برساند.

بروبی با این دبل سریع، یکی از بهترین نمایش‌های فردی جام جهانی ۲۰۲۶ را به ثبت رساند و نشان داد در اوج آمادگی وارد این رقابت‌ها شده است. عملکرد این مهاجم ۲۴ ساله نقش مهمی در برتری هلند مقابل یکی از رقبای اصلی گروه داشت و نگاه‌ها را بیش از پیش به سوی او جلب کرد.

درخشش ستاره خط حمله هلند در شرایطی رقم خورد که لاله‌های نارنجی برای تثبیت جایگاه خود در صدر جدول گروه به پیروزی در این مسابقه نیاز داشتند و بروبی توانست بخش مهمی از این مأموریت را در همان دقایق ابتدایی به انجام برساند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی